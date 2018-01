Levenslang geëist tegen verdachte duikbootmoord

Deense aanklagers willen dat Peter Madsen levenslang achter de tralies verdwijnt. De autoriteiten vervolgen de 47-jarige uitvinder voor de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. Deze zaak wordt ook wel de Deense Duikbootmoord genoemd. Hij is dinsdag in staat van beschuldiging gesteld, laat de politie in Kopenhagen weten.

Rechercheurs doen onderzoek in de duikboot ©ANP

Deense duikbootmoord

Voor een nieuwsverhaal ging de 30-jarige Kim Wall met de Deen mee in zijn zelfgebouwde zeventien meter lange duikboot. Eenmaal aan boord zou de uitvinder de vrouw hebben gedood. Dit is volgens het onderzoek gebeurd door haar te wurgen of de keel door te snijden. Vervolgens is het lichaam van de vrouw in stukken gesneden en in het water gegooid. De duikbootmoord vond plaats in augustus.

Nadat Wall als vermist werd opgegeven werd Madsen direct ondervraagd. Hij beweerde eerst dat hij de journaliste had afgezet op de kust. Dit geloofden de autoriteiten niet. Daarna zou zij aan boord van zijn duikboot door een ongeluk om het leven zijn gekomen. Madsen zou haar een zeemansgraf hebben gegeven. Toen een paar weken later de romp van het slachtoffer aanspoelde had deze vijftien steekwonden die zich vooral bij de genitaliën bevonden.

De excentrieke moordverdachte bleef echter volhouden dat de dood van Wall een noodlottig ongeval was; zo zou ze ten val zijn gekomen of overleden zijn aan vergiftiging door koolstofmonoxide. Op zijn computer werden echter video's gevonden waarop vrouwen op een gewelddadige wijze werden vermoord. Ook trof de recherche vrouwenharen en bloedsporen aan op het toilet van de boot en vrouwenondergoed in de machinekamer.

De duikboot UC3 waar Wall om het leven kwam©ANP

Spraakmakende zaak

Voor de Deense justitie zijn de aangetroffen bewijzen en de telkens wisselende verklaringen van Madsen reden genoeg om hem te vervolgen voor moord en lijkschennis. Naast deze twee feiten zou er tevens sprake zijn van seksueel misbruik. Het proces tegen 'Rocket Madsen' begint op 8 maart.

Niet alleen vanwege de bizarre feiten is dit een spraakmakende zaak. Peter Madsen was een bekende Deense ondernemer en uitvinder. De autodidact bouwde onder meer raketten en duikboten en heeft meerdere onderscheidingen op het gebied van ruimtevaart ontvangen voor zijn werk. Hij stond echter ook bekend om zijn zeer recalcitrante persoonlijkheid en woedeaanvallen.

