Het lijkt erop dat Britse politici en medewerkers van het Britse parlement iets hebben uit te leggen, want in vijf maanden tijd is er in het Britse parlement 24.500 keer op porno geklikt. Per dag wordt er gemiddeld maar liefst 160 keer porno aangeklikt.

Dat blijkt uit cijfers van persbureau PA, die door middel van een wob-verzoek deze informatie achterhaalde. In september zat een piek in het aantal pogingen om pornosites te bezoeken. Volgens woordvoerders van het parlement is er in de meerderheid van die gevallen niet bewust naar dergelijke sites gezocht.