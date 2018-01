Baby zo zwaar als chocoladereep mag naar huis

Heb jij toevallig weleens een chocoladereep in je handen gehad? Zoveel weegt de kleine Manushi ook. Het baby'tje is zo ongelofelijk klein, dat doktoren zich zorgen maakten of ze het wel zou halen. Die zorgen neemt de kleine heldin nu allemaal weg.

Twaalf weken voor de uitgerekende datum moest moeder Seeta (48) plots een keizersnede ondergaan. Doktoren hadden namelijk ontdekt dat er te weinig bloed naar de foetus stroomde. Maar 12 weken te vroeg geboren worden, is gevaarlijk. Met een zwangerschap van 28 weken was Seeta nog maar net over de grens van levensvatbaarheid. Manushi ademde dan ook amper toen ze ter wereld kwam, haar huid was zo dik als een papiertje en haar organen waren niet volledig ontwikkeld.

Doktoren die bij de bevalling waren, maakten zich grote zorgen. Manushi woog maar 400 gram en haar voetjes waren net zo groot als haar vaders nagels. Ze was in totaal nog geen 22 centimeter groot toen ze zes maanden geleden in Rajasthan (India) ter wereld kwam.

Wonderkind

Nu, een klein half jaar later, heeft Manushi bewezen een wonderkindje te zijn en groeit ze hartstikke goed. Ze weegt 'al' 2,3 kilo. Het baby'te zou de kleinste Aziatische baby zijn die zo'n vroege geboorte heeft overleefd. Doktoren schatten de kans dat ze hier zonder hersenbeschadiging vanaf zou komen op 0,5%, maar tot nu toe lijkt ook die ontwikkeling goed te gaan.

Haar ouders Seeta (48) en Giriraj (50) vertelden DailyMail: „Ze is gewoon blijven vechten en vechten en heeft het gehaald." De eerste dagen waren het zwaarst. Op dat moment was het buikje van de kleine dame nog niet ontwikkeld, waardoor ze eigenlijk niet kon eten. Ze kreeg daardoor van het ziekenhuispersoneel essentiële voedingsstoffen direct in haar bloed toegediend.

Naar huis

Een aantal dagen later kon ze overstappen op melk en vanaf dat moment is het heel goed gegaan met Manushi. Ze groeit lekker door en mag nu met haar ouders mee naar huis.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar