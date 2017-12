Trump trekt steun VN in na Jeruzalem-resolutie

Een 24-jarige man heeft een aanrijding met twee treinen overleefd. Dat gebeurde in het Zuid-Duitse München, meldt onder meer de Abendzeitung München. De man is naar een ziekenhuis gebracht en is ondanks zeer zware verwondingen in stabiele toestand.

Het ongeval vond plaats op station Hackerbrücke in het centrum van de hoofdstad van Beieren. De man in kwestie had te diep in het glaasje gekeken en viel daardoor van het perron op het spoor. Tot overmaat van ramp was de man alleen onderweg, waardoor hij geen hulp zou krijgen.