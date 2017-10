Zwarte beer geopereerd aan tong van 3 kilo

In Myanmar is een beer geopeerd aan zijn tong, die ongeveer drie kilo woog. De tong van de Aziatische zwarte beer was zo zwaar, dat hij voortdurend uit zijn bek hing en over de grond sleepte. Ook kon de beer amper nog eten.

De beer is minder dan twee jaar oud en de artsen denken dat de opgezwollen tong het gevolg was van een aangeboren afwijking. Een andere oorzaak zou elephantiasis kunnen zijn, dat is een parasitaire infectie die wordt gedragen door muggen, voor zover bekend is de infectie nooit eerder overgedragen aan beren, meldt The Guardian. De operatie duurde ongeveer vier uur. De zwarte beer kan nu zijn mond sluiten en hij kan weer normaal eten.

De arme beer werd gered door monniken nadat hij door Birmanese smokkelaars van zijn moeder werd weggehaald om naar China te sturen. In China is in de traditionele geneeskunde een enorme vraag naar gal uit de galblaas van beren. Medewerkers van een opvangcentrum voor beren schakelden Britse dierenartsen in. Vorig jaar hebben ze ook een poging gedaan om een gedeelte van het overtollige weefsel te verwijderen. „Ik werk al meer dan 10 jaar met beren, maar ik heb zoiets als dit nog nooit eerder gezien," zei de Britse arts Heater Bacon.

