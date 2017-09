‘Otto was doof en blind en tanden waren verplaatst’

De Amerikaanse student Otto Warmbier keerde in juni van dit jaar in zeer slechte gezondheid vanuit Noord-Korea, waar hij een jaar vast had gezeten, terug op Amerikaanse bodem. Enkele dagen later overleed hij. Zijn ouders deden deze week voor het eerst hun verhaal tegenover Fox News.

Vrijgelaten wegens slechte gezondheid

Warmbier werd vorig jaar tijdens een groepsreis in Noord-Korea gearresteerd, omdat hij een propagandaposter zou hebben gestolen. Hij werd daarvoor veroordeeld tot vijftien jaar cel. Na een jaar toonde Noord-Korea haar humaniteit en werd Warmbier vervroegd vrijgelaten wegens zijn slechte gezondheid. Maar hoe humaan was dat?

Volgens berichtgeving werd de 22-jarige Amerikaan in coma overgebracht naar de VS. Op dat moment hadden zijn ouders nog goede hoop dat hij de oude zou worden: ,,We dachten dat onze artsen met hem aan de slag zouden gaan, dat hij de beste zorg zou krijgen, en er dan wel uit zou komen”, aldus Fred en Cindy Warmbier. Enkele dagen later is hun 22-jarige zoon overleden.

Ondertanden verplaatst

De grote vraag blijft wat er allemaal met Warmbier is gebeurd in de periode dat hij in de cel heeft gezeten. Zijn ouders herinneren nog goed hoe ze hem bij terugkeer aantroffen: ,,Toen we naar het vliegtuig liepen hoorden we een huilend, onmenselijke geluid”, vertelt vader Fred. Hij had een geschoren hoofd en er liep een voedingsbuis uit zijn neus. Warmbier lag al schokkend en kreunend op een stretcher. ,,Toen we hem aankeken en probeerden te troosten, zagen we zijn gezicht. Het leek alsof iemand met een tang zijn ondertanden eruit had gehaald en opnieuw had gerangschikt.” Ook had Warmbier koorts en een groot litteken op zijn rechtervoet.

Het lijkt erop dat Warmbier ernstig gemarteld is: de student was bij zijn terugkeer in de Verenigde Staten blind en doof. Zijn ouders twijfelen er in ieder geval niet aan: ,,De Noord-Koreanen zien zichzelf als slachtoffer en doen alsof de rest van de wereld het op hen heeft gemunt. Maar ze zijn geen slachtoffer, ze zijn terroristen. Ze hebben Otto doelbewust en opzettelijk verwond.” Ook de Amerikaanse president Donald Trump is daarvan overtuigd, zo blijkt uit een tweet die hij verstuurde naar aanleiding van het interview.

Botulisme?

De Noord-Koreanen ontkennen dat tot op de dag van vandaag stellig. Volgens hen is Warmbier behandeld zoals de nationale en internationale regels voorschrijven. Noord-Korea stelt dat Warmbier tijdens zijn gevangenschap botulisme heeft opgelopen. Door een slaappil zou hij vervolgens in coma zijn geraakt. Amerikaanse artsen deden daar onderzoek naar, maar vonden niets dat deze bewering kan staven.

De moeder van Warmbier is ervan overtuigd dat Noord-Korea hun zoon liet gaan, omdat ze niet wilden dat hij op hun grondgebied zou sterven. De familie weigerde een autopsie op het lichaam van de overleden Otto. Ze vonden dat hij genoeg had geleden: ,,En ik wilde hem niet meer uit het oog verliezen”, aldus Cindy.