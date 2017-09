Maandverband en wc-papier bedreigen oerbossen

De op een na grootste producent van zakdoekjes, wc-papier en maandverband laat oerbossen kappen om aan grondstoffen voor zijn producten te komen. Dat stelt Greenpeace International in het rapport ‘Wiping out the boreal’. De milieuorganisatie deed onderzoek naar het bedrijf Essity en kwam tot de conclusie dat er sprake is van ‘verwoestende praktijken’.

Voor zakdoekjes van Tempo, wc-papier van Edet en maandverband van Libresse neemt Essity grondstoffen af van houtkapbedrijven die eeuwenoude bossen in Zweden, Finland en Rusland kaalslaan. Het gaat om bosgebieden in de boreale zone die beschermd zijn of die in aanmerking komen voor bescherming.

Onbegrijpelijk

„Het in onbegrijpelijk dat Essity prachtige en belangrijke bossen vernietigt om wegwerpproducten te maken”, aldus Meike Rijksen, campagneleider bij Greenpeace Nederland. „Het boreale woud is goed voor bijna een derde van al het bos op aarde en is cruciaal voor de biodiversiteit en het klimaat. In het bos en de bodem is meer CO2 opgeslagen dan in alle tropische regenwouden bij elkaar. Helaas wordt slechts 3 procent van de boreale bossen beschermd. Essity moet deze belangrijke gebieden met rust laten.”

In Zweden koopt Essity houtpulp van het zusterbedrijf SCA, dat kapt in ecologisch waardevolle bossen waar bedreigde plant- en diersoorten leven. Ook plant SCA uitheemse draaidennen die de levenswijze van de inheemse Sámi-gemeenschap bedreigen. Zo hebben hun rendieren steeds moeilijker toegang tot graasplekken.

De leveranciers van Essity in Finland kopen hun houtpulp bij het staats bedrijf Metsähallitus dat in oude bossen kapt. Het bedrijf wil de activiteiten uitbreiden in gebieden waarvan het eerder beweerde dat het die zou beschermen. Greenpeace bracht in maart al aan het licht dat de Russische leverancier van Essity delen van het Dvisnsky-woud wil kappen, terwijl die in aanmerking komen voor bescherming.