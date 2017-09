Campagne om studenten aan sugar daddy's te koppelen

Dat er studenten op stap gaan met sugardaddy’s is je waarschijnlijk niet ontgaan. Maar in België doen ze er nog even een schepje bovenop: het bedrijf Rich Meet Beautiful is een hele reclamecampagne gestart, om studenten aan een rijke vent te koppelen.

Universiteiten

De universiteiten zijn hier niet van gediend en laten de advertenties ook niet toe op hun campussen. Want een website waar rijke mannen op zoek gaan naar knappe jonge vrouwen om mee af te spreken in ruil voor luxereizen, juwelen en geld, dat ruikt naar een soort escortservice, vinden ze. De website bestaat nu ongeveer acht weken, en er zijn ruim 20.000 leden. Driekwart daarvan is vrouw, volgens de Belgische nieuwswebsite HLN.

Het gaat om een reuzengrote advertentie, op een vrachtwagen van 5 meter breed en 3 meter hoog. Over twee weken rijden er tien van deze wagens rond in grote Belgische steden. Op het reclamebord staat: „Hey studenten! 0,- een studentenlening? Date een sugar daddy.” Als onderschrift staat er: „België #1 voor sugar daddy en sugarbaby dating.”

Sugar daddy’s in Nederland?

Ook enkele Nederlandse studenten financieren hun leventje middels een sugar daddy. Dit aantal is vooral toegenomen doordat de studiefinanciering is afgeschaft.