Vliegen zonder piloot komt eraan

Zou jij het durven? In een vliegtuig stappen en zonder piloot en dus volautomatisch naar je bestemming gebracht worden? Het komt er echt aan.

Pilootloos vliegen gaat luchtvaartmaatschappijen in de toekomst miljarden besparen. De Zwitserse bank UBS heeft dat berekend en stelt dat vliegtuigen die door een automatische piloot worden bestuurd niet alleen goedkoper, maar ook veiliger zullen zijn. De bank heeft een rapport opgesteld waaruit blijkt dat zowel personeelskosten, verzekeringspremies en brandstofkosten lager uitvallen.

Veel al automatisch

De technologie om zonder piloot door het luchtruim te gaan is al aanwezig, zo heeft ook vliegtuigbouwer Boeing al aangegeven. Op dit moment is landen en opstijgen automatisch te regelen en worden tal van andere functies door computers uitgevoerd.

Volgens UBS zou een vliegtuig met één piloot aan boord en een piloot op afstand op de grond een goede eerste stap zijn. De bank onderzocht ook of passagiers het idee van de toekomst zien zitten. Nou nee, is het antwoord van een meerderheid.

Eerste testen

Vijf jaar geleden werden in Groot-Brittannië al tweemotorige vliegtuigjes zonder piloot getest. In de vliegtuigen zat overigens niemand, ook geen passagiers. Amerika had als doel om in 2015 pilootloos de wereld over te reizen, maar zover kwam het tot nu toe nog niet.