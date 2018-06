Ondanks leeftijdsgrens meer jonge comazuipers

Het aantal jongeren dat zichzelf het ziekenhuis indrinkt is het afgelopen jaar met 10 procent toegenomen. Dit blijkt uit cijfers over 2017 van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK).

In het jaar 2017 belandden er 860 jongeren in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging. Een groot deel van deze groep heeft in coma gelegen, sommigen zelfs voor een periode langer dan 24 uur.

Minder streng

Het zou gaan om 70 meer jongeren die door alcoholgebruik in het ziekenhuis belandden dan het jaar daarvoor. Editie NL schrijft dat er in dat jaar nog sprake was van een daling ten opzichte van het jaar daarvoor. De leeftijd waarop de gemiddelde tiener nu begint met drinken is sinds 2007 iets gestegen: van 14,9 naar 15,5 jaar.

Kinderarts Nico van der Lely, kinderarts, onderzoeker en oprichter van de alcoholpoli denkt dat ouders minders streng zijn geworden over het alcoholgebruik van hun kroost. In 2016 zeiden 56 procent van de ouders hun kinderen nog geen toestemming voor het kopen van alcohol. In 2017 daalde dit percentage naar 51 procent.

Meer bewust

„Gezien de trend bij de ouders om minder streng te worden, moeten we ons nu meer gaan richten op bewustwording bij jongeren zelf om ervoor te zorgen dat zij niet voor hun achttiende gaan drinken” aldus van der Lely.

Van der Lely vervolgt dat de NIX18 campagne succesvol is geweest in de zin dat het ouders meer bewust heeft gemaakt wat betreft het alcoholgebruik van hun kinderen. „Maar toch gaat er nog veel mis.”

Gera Nagelhout, onderzoeker van het Instituut voor Onderzoek naar Leefwijzen en Verslaving denkt dat de campagne nog beter zou kunnen werken. „Je kunt niet zeggen dat NIX18 niet werkt, maar er zijn succesvollere campagnes te bedenken.”

Gevolgen

Volgens Nagelhout kennen veel jongeren de gevolgen van alcoholgebruik niet en worden jongeren die op hun zestiende beginnen met drinken steeds meer geaccepteerd. „De jongeren die we spraken zeiden dat ze de campagne niet effectief vonden.”

„Vaak ging de alcoholvergiftiging gepaard met vergissingen zoals te snel drinken of uit te grote glazen drinken. Of te veel alcohol in een mixdrankje stoppen. En als ze eenmaal aan de sterke drank zitten, nemen ze niet de moeite om daarna voor bier of wijn te gaan.”

Uitzondering

Als het aan van der Lely ligt wordt extreem drinken een uitzondering, in plaats van de norm. „Daarom ben ik blij dat de staatssecretaris de bestrijding van problematisch alcoholgebruik heeft opgenomen in het nationaal preventieakkoord.”