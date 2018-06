Jumbo gaat overbodig plastic aanpakken met laser

Supermarktketen Jumbo is van plan het gebruik van plastic verpakkingen voor groente terug te dringen. In plaats van de groentes te verpakken in plastic gaat het bedrijf biologische producten voorzien van een soort tatoeage.

Niet ten koste van het product

De tatoeage zal lijken op een etiket, en met een soort laster op de groenten gebrand worden. De laser zorgt ervoor dat dit niet ten koste gaat van de geur, smaak of houdbaarheid van het product.

Het zal in eerste instantie gaan om etiketten op gember, courgettes en flespompoenen. De supermarktketen is aan het onderzoeken of het mogelijk is ook andere groentes met de laser te bewerken.

Plastic attacks

De actie van Jumbo lijkt samen te hangen met de in opspraak geraakte plastic verpakkingsmaterialen in supermarkten. In verschillende landen worden ‘plastic attacks’ worden bijgehouden, waarbij klanten na het doen van hun boodschappen alle overbodige verpakkingen achterlaten.