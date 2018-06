Gelukkig, geen muggeninvassssssie op komst

Het internet stond woensdagochtend vol met angstaanjagende berichten dat er een muggeninvasie op komst is. Maar dat valt allemaal wel mee, aldus muggenexpert Bart Knols. Goed nieuws dus!

Normaal

De warme temperaturen van de afgelopen maand zorgen, in combinatie met veel regen, voor een muggengolf. De tweede generatie van de eerdere muggengolf dit jaar, dit keer zijn het namelijk de larven. Toch moeten we deze berichten met een korreltje zout nemen, vindt Knols. „Het is normaal dat er meer muggen zijn deze periode. De afgelopen maand was namelijk de warmste maand in honderd jaar, en samen met de vele neerslag zijn dat ideale omstandigheden voor de mug."

Er komen dus wel muggen aan, maar „we gaan zeker niet ten onder aan een muggenplaag". Dus, het is niet nodig om naar de dichtstbijzijnde apotheek te rennen om anti-muggen goedjes in te slaan. „Dat moet je sowieso niet doen", vindt Knols. De eerste stap van zijn muggenbeschermingsplan is geen geld uitgeven aan anti-muggenproducten. „Vele werken namelijk gewoon niet of nauwelijks."

Geen polsbandjes, stekkers of knoflook

Geen polsbandjes met citronella-olie, stekkers met ultrasoon geluid, citronella-kaarsen of knoflook eten om de muggen weg te houden. Nee, volgens Knols moet je beginnen met de bron weghalen. „Ga de tuin in en zoek naar plekken waar stilstaand water is, met geen leven erin. Geen vijvers, maar wel een emmer of oud verfblik, waar een laagje water instaat." Dat zijn dé plekken waar muggen graag in broeden.

Ook dakgoten die niet goed afwateren zijn vaak oorzaak voor muggen in huis. Knols adviseert dan ook om je dakgoot goed bij te houden, zodat er geen water in blijft staan. Je kunt natuurlijk ook een hor plaatsen.

Klamboe

Mocht je nu toch nog last hebben van muggen, koop dan een klamboe. En als dat niet werkt kun je altijd nog een afwerend middel met bijvoorbeeld DEET halen, een middel dat volgens Knols wél werkt. „Gebruik dat als je 's avonds nog buiten wil zitten. En smeer het dan op alle onbedekte delen van het lichaam en niet alleen op je polsen, het is geen Chanel Nº5."

Naast het feit dat er dus geen muggenplaag aankomt, is er nog meer goed nieuws. Volgens Knols kun je - in tegenstelling tot andere berichten - gewoon een biertje drinken. „Ik moet nog zien dat dat Nederlandse muggen echt meer aantrekt." Proost.