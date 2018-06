Er komt (waarschijnlijk) een nieuwe klimaatwet aan

De onderhandelingen over een nieuwe klimaatwet verlopen voorspoedig. Er is zicht op een akkoord tussen maar liefst zeven fracties in de Tweede Kamer, goed voor 113 zetels. Dat melden bronnen in Den Haag, schrijft Trouw.

De klimaatwet is een idee van PvdA en GroenLinks. In 2015 presenteerden Diederik Samsom en Jesse Klaver hun plan voor harde, afrekenbare milieudoelen. Belangrijk is vooral, vinden de twee partijen, dat de CO2-reductie wettelijk wordt vastgelegd. ChristenUnie, SP en D66 sloten zich vervolgens bij het initiatief aan.

Voor de zomer

Sinds enkele maanden overleggen de vier regeringsfracties met oppositiepartijen GroenLinks, SP en PvdA over een akkoord over de wet. Daar is ook minister van economische zaken en klimaat Eric Wiebes bij betrokken. De partijen hopen nog voor de zomer, dus binnen drie weken, het uiteindelijke akkoord te kunnen presenteren.