Noorderlicht en zeevonk kleuren lucht en water

Een lichtgevende zee onder een nachthemel met groene golven? Dit zou zomaar eens mogelijk kunnen worden in Nederland deze week. Het is deze week mogelijk om niet een maar twee bijzondere natuurfenomenen waar te nemen: noorderlicht én zeevonk.

Beide verschijnselen zijn zeer fotogeniek en alles behalve alledaags. Op de wadden en aan de westkust is de kans het grootste om een of beide verschijnselen waar te nemen.

Noorderlicht

Normaal gesproken is de golvende aurora en het bijbehorende kleurenpallet in de nachtelijke hemel voorbehouden aan plaatsen boven de Poolcirkel. Maar omdat het bijzonder helder weer is, kan het poollicht ook in het noorden van het land worden waargenomen. Hoewel het met het blote oog waarschijnlijk lastig te zien is, kan een camera met een goede lens op een statief met een lange sluitertijd dit prachtige poollicht in beeld brengen. Meerdere gebruikers op sociale media is dit al gelukt in de afgelopen dagen.

Het bijzondere kleurige poollicht wordt veroorzaakt door de zonnewind; dit zijn plasmadeeltjes afkomstig van de zon die reageren op het magnetisch veld van de planeet Aarde. De chemische reactie van de plasmadeeltjes met de gassen in bovenste laag van de Aard-atmosfeer zorgen ervoor dat de meest bijzondere kleuren en vormen in de lucht kunnen ontstaan. In Nederland is poollicht enkele keren per jaar zichtbaar, naar verwachting zal dit komende nacht ook het geval zijn.

Zeevonk

Niet alleen de lucht maar ook de zee kan een bijzonder kleurtje krijgen deze week. Ondermeer in Katwijk aan Zee en op Terschelling is vannacht zeevonk gezien. Zeevonk is een algensoort die oplicht wanneer het in beweging komt. Bij warm en rustig weer is de kans om dit fenomeen te aanschouwen het grootste. Zeevonk heeft de bijzondere eigenschap blauw op te lichten bij beweging. Hierdoor kan de zee helemaal blauw kleuren.

De oplichtende algen kunnen 'geactiveerd' worden door golfjes of steentjes in het water. Dit verschijnsel is niet heel erg zeldzaam, maar doet het wel erg goed op de gevoelige plaat. De zeevonk verliest haar lichtgevende capaciteiten als ze in een volgend levensstadium komen. De kans om een blauwverlichte zee te zien is het grootste in de lente en het begin van de zomer. Naar verwachting zullen de glow-in-the-dark algen op meerdere plekken aan de Hollandse kust te zien zijn in de nacht van dinsdag op woensdag.

Vannacht is het dus opletten geblazen, zeker als je in het noorden of het westen van het land woont. Misschien heb je wel zoveel mazzel dat je het voor elkaar krijgt om zowel noorderlicht als zeevonk op een foto te krijgen!

