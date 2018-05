Nederland jaagt weer op koopje: een geheime box…

Nee, we klagen niet dat het heerlijk warm is. Genieten! Maar met dit aanhoudende zomerse weer kan het natuurlijk wel behoorlijk heet en klam kan zijn in huis. Op Facebook vroegen we naar jullie ervaringen én oplossingen. Het leverde honderden reacties op. De leukste en handigste tips zetten we voor je op een rijtje.

Bevroren fles

Chantal Zweers uit Arnhem heeft in de woonkamer weinig te klagen met 23 graden. „We hebben rolluiken en die doen we op tijd naar beneden. Maar op de slaapkamers is het wel te heet, daar ontkom je gewoonweg niet aan. Vannacht was het 30 graden bij ons op de slaapkamer.” Toen we contact met haar opnamen, bleek ze een goede tip in petto te hebben om het iets aangenamer te maken in de slaapkamer. „Leg een fles water in de vriezer. Zodra die bevroren is, kun je die voor een ventilator zetten zodat de lucht die door de kamer wordt geblazen extra koel is.”

Natte handdoek

De bevroren fles water en ventilator als geïmproviseerde airconditioning is niet de enige truc die Chantal Zweers uithaalt om niet oververhit in bed te hoeven liggen. „Soms maken we een handdoek nat met koud water. Dan ga ik op mijn buik op bed liggen en legt mijn man die koele handdoek op mijn rug. Dat is heerlijk en helpt enorm. Als ik dan genoeg ben afgekoeld haal ik de handdoek weg en kan ik lekker gaan slapen.”

Warme douche

Ook Petra Sluiter heeft last van een klamme slaapkamer. Ondanks dat ze alle ramen tegen elkaar openzet, bleef het de afgelopen nachten erg warm. Het geblaas van een ventilator hielp maar licht. „Als ik het echt te warm heb, neem ik voor het slapen gaan een warme douche waarna ik afkoel en makkelijker in slaap kom.”

Op de bank

Masja Hoek-Giesbergen heeft in Breda haar slaapkamer op zolder. Warme lucht stijgt op, dus dat is vaak de warmste plek van het huis. „Daar is het 30 graden, dus ik slaap lekker beneden op de bank.”

Bedje in de tuin

Toen Rona Kreekel uit Amsterdam eergisteren op haar thermometers in huis keek, tikte het kwik in de huiskamer 26 graden aan en op de slaapkamer 28 graden. Dus sleepte ze een matje naar de tuin om op het gras de nacht door te brengen. „Dat doe ik al jaren. Heerlijk! Toen ik vroeger geen tuin had, sliep ik op het balkon.” Onder haar antwoord op onze Facebookpost kreeg ze de vraag of ze buiten niet heel veel last van muggen heeft. „Die heb ik in mijn slaapkamer ook. Dus het is óf zweten met muggen óf lekker koel slapen met muggen. Ik heb ook geen last van muizen of het geluid van krekels. Af en toe komt er midden in de nacht een egeltje buurten, maar dat is vooral schattig.”

Nachtdienst

Uit de vele reacties blijkt dat sommigen hun huis (en tuin) verlaten om de koelte op te zoeken, terwijl ze geld verdienen. Zo is Daan Dekkers dolblij met zijn baan in de zorg, waar hij soms slaapdiensten draait. Terwijl het huis een sauna is, is het op de werkvloer een stuk aangenamer. „Ik ben nog nooit zo blij geweest met mijn slaapdienst. Op mijn werk is het prima te doen.” In een reactie sluit Marit van Rietschoten zich daar volledig bij aan. „Thuis heb ik een groot raam in de slaapkamer waar de hele dag de zon op staat. Op mijn werk is de kamer waar ik slaap de hele dag uit de zon. Dus slaapdiensten zijn nu helemaal niet erg. Ik slaap als een roosje!”