Deze boeren uit BZV vergeten we nooit meer

De datingshow vol nuchterheid, rubberen laarzen en boerenwijsheden gaat bijna weer los! Vanaf zondag heeft (bijna) iedereen het weer over Boer Zoekt Vrouw.

Zin in een boer?

Sommige vrouwen vallen op mannen in een snelle bak, strak in pak. Anderen op boeren in overall, die lekker gaan op een hooibaal. Bij wijze van spreken dan. Die laatste categorie moet in elk geval zondag zeker naar de aftrap van een nieuw seizoen BZV kijken, want daarin worden de tien spiksplinternieuwe boeren gepresenteerd.

Wat de samenstelling is en of het dit jaar weer alleen boeren zijn, of dat er ook weer eens een boerin en/of een gay boer tussen zit, dat is nog even gissen - al geeft de Facebook-pagina al wat tipjes van de uier. Zoals dat eentje 39 is en een ander in niet te missen roze overhemd 'open en eerlijk'. Tig boeren passeerden de afgelopen seizoenen de revue. Metro zocht vijf bijzondere boeren uit.

Boer Geert

Je vroeg je soms wel even af wat er in zijn boerenkolen zat en ADHD kreeg in seizoen 2014-2015 echt een gezicht. Een smilieface zelfs, want je kon veel van boer Geert zeggen, en dat werd dan ook volop gedaan op social media, maar een vrolijke frans was (en is) het wel. Misschien een tikkeltje intens voor de gemiddelde vrouw en toekomstige mevrouw Geert moest ook wel tegen een vriendelijk stootje of tik op de kont kunnen van de Groninger die er niet vies van was, en is.

Boer Geert

Down to earth Hetty was het voor hem, terwijl hij iets daarvoor hij nog een oortje snoepte van charmante Ada, die consequent bleef glimlachen om die gekke Geert. Hetty en Geert stuurden die kerst geen gezamenlijke kerstkaart naar haar, of naar wie dan ook. De liefde bekoelde. Geerts enthousiasme niet.

Boerin Henrieke

Na seizoen 2012 veranderde een van de meest geliefde attracties van Disneyland Parijs in een plek waar automatisch een golf van plaatsvervangende schaamte door je lichaam kolkte. De Theekopjes zouden nooit meer hetzelfde zijn nadat boerin Henrieke met haar Bert hierin tot in den treure in absolute stilte ronddraaide. Ronddraaide. En ronddraaide...

Boerse Bert liet na de uitzending weten door de KRO in de Theekopjes te zijn gepraat. Of hij Henrieke ergens anders in heeft gepraat, lijkt niet heel plausibel, want dat de veearts liever met z’n handen in drachtige koeien zat dan daarmee de grote lieve blonde boerin met de Zwitsal-wangetjes beroerde, stond als een gevoelige paal boven water. Laten we het erop houden dat ze niet elkaars cup of tea waren.

Boer Tom

Recordhouder aantal brieven en officieus visitekaartje van de tulp: boer Tom liet menig hart sneller kloppen. De tulpenboer die elke dag met z’n neus in de bloemen zit, voelde zelf ook iets groeien en een korte romance met sprankelende Friezin Rimke bloeide op, voor heel even.

Boer Tom, de populairste ooit

En toen was daar een jaar of drie geleden, gewoon op een Noord-Hollandse kermis, Marieke. Deze knappe verschijning deed Toms hart sneller kloppen en de twee wonen inmiddels samen in het speciaal voor hen gebouwde liefdesnestje, op het boerenerf. In de wandelgangen gaat het nu als een lopend vuurtje rond dat het stel deel gaat nemen aan Temptation Island Vips. Van BZV naar TI dan, hopelijk zonder kiespijn na afloop, want met een bosje tulpen hoeft hij dan waarschijnlijk niet meer bij Marieke aan te komen.

Boer Herman

Verlegen jongetje met bloempotkapsel wordt coole boy met hipsterkapsel! Dat de liefde kan helpen de betere versie van jezelf te worden, bleek uit seizoen 2016-2017. Herman, de spraak- en muziekmakende taartbakkende boer uit Frankrijk -waarvan vanwege zijn baksels die er wel heel erg mooi en verzorgd uitzagen, op social media nog even werd getwijfeld over zijn geaardheid-, zocht het meisje van zijn dromen en vond haar op zijn platteland.

Boer Herman en Fleur

Fijne Fleur stal zijn hart in de stal en daarbuiten en net als hij, had ook zij nooit eerder de liefde gevonden. Laat staan die bedreven. De toekomst lacht hen tegemoet en is het nog maar een kwestie van tijd voordat Herman en Fleur samen als boeren in Frankrijk leven.

Boer Gert-Jan

Tulpenbollenboer Tom kreeg er 1808, ‘boer’ Marc -eigenlijk was hij gewoon een ordinaire tilapiakweker- 829 en boer Gert-Jan kreeg er twee. Zo’n 166 cent aan frankeerkosten kwam op een semi-goeie dag zijn erf in Babyloniënbroek op, in 2014. Hij las, zag en dat was het wel zo’n beetje, want de vlinders waar de melkveehouder toch zo naar verlangde, bleven in hun cocon. En het leven ging weer verder.

Boer Gert-Jan

De Kerstspecial van 2015 veranderde alles voor de sympathieke boer, want toen zag Judith hem. Ze schreef, hij las en zij bleef. Dat het een eennachtsliefde noch eendagsvlieg was, maar het hier om echte vlinders ging, dat is meer dan gebleken. Gert-Jan en Judith zijn getrouwd, kregen zoontje Steff en samen met haar dochter Kyana leven ze met z’n vieren als een boerenbonte familie in Noord-Brabant, hopelijk nog heel lang en gelukkig.

Foto van website Boer Zoekt Vrouw

