Zwembadpersoneel te vaak overbelast

De 21-jarige Sven van der Meulen heeft aangifte gedaan tegen drie mannen. De vlogger kwam via een openbare chatsite het drietal op het spoor, zij wilden seks hebben met honden, paarden en/of varkens.

Tijdens het onderzoek voor zijn vlog stuitte Van der Meulen bovendien op foto's en verhalen. „Te ranzig voor woorden", zo omschrijft hij het.

Afspreken

Uiteindelijk besloot hij zelfs af te spreken met een man die seks wilde hebben met een hond. Deze man was tot niet zo heel lang geleden nog fractievoorzitter in de gemeenteraad van een landelijke partij. „Hij stuurde me ook een linkje met dierenporno. Echt zo ontzettend ranzig. Ik ben een heel grote dierenvriend en dacht echt: wáárom doen mensen dit? En dit gebeurt gewoon allemaal op het normale internet, niet op het dark web."

Toch is het nog maar de vraag of er echt wat met de aangiftes van Van der Meulen kan gedaan worden. „Het kan ook zijn dat zo'n zaak uiteindelijk flinterdun is, zonder écht concreet bewijs. Dat moeten we uitzoeken", vertelt politiewoordvoerder Ron Reinds tegenover RTL Nieuws. „Hij stelt ook dat de politie op de hoogte is van dergelijke chatboxen. Ik weet niet hoe het met deze specifieke site zit, maar de politie is zeker undercover aanwezig op dergelijke sites. Maar we moeten onze aandacht verdelen. Als je naar online misbruik kijkt, dan is kinderporno onze allerhoogste prioriteit."

Stem herkenbaar

Reinds is verder niet helemaal te spreken over de methode van Van der Meulen. Die weliswaar de gezichten en nummerplaten liet blurren, maar bijvoorbeeld wel de stem intact liet. Ook via andere kenmerken van de video, is de identiteit nog te achterhalen. „Deze mannen worden door Van der Meulen al als daders neergezet, terwijl ze voor de wet nog verdachten zijn."

Een risico heeft Van der Meulen zijn onderneming nooit gevonden. „Ik sprak expres af in een openbare ruimte, als ik bij die mannen in de auto ging zitten had ik altijd één been uit de auto steken, zodat de deur niet dichtkon. En mijn cameraman filmde vanaf een afstandje, dus ik was niet alleen." Ook opende hij nooit naar hem gezonden bijlages. „Een man stuurde me een linkje, maar ik heb niets zélf in bezit gehad. Ik wil gewoon dat er iets aan gedaan wordt, en de politie laten zien dat dit onder hun neus gebeurt."

