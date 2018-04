Dronken vrachtwagenchauffeur van weg geraakt

Een ondernemer wil ondernemen. Bonnetjes en facturen horen er natuurlijk bij, maar veel zzp’ers en andere ondernemers zien dat papierwerk als een noodzakelijk kwaad. Terwijl het netjes bijhouden van de administratie toch echt veel chaos kan voorkomen en kostbare vrije tijd kan opleveren.

Zeker als de btw-aangifte weer voor de deur staat, is het zaak de bonnetjesboel op orde te hebben. Uit onderzoek van ING blijkt echter dat dit vaak niet het geval is.

Papier is geduldig

Schoenendozen, portemonnees, lades; het zijn nog steeds geliefde plekken om bonnetjes op te bergen. Zo groeien die al snel uit tot een plaag. Veel ondernemers herkennen deze chaos. Papier is geduldig, maar wie elk kwartaal de aangifte omzetbelasting moet invullen, kan nog wel eens het geduld verliezen. Veel tijd gaat op aan het bij elkaar zoeken en ordenen van stapels bonnen en e-mails en ordners met facturen. Tijd die je als ondernemer liever besteedt aan klanten. Of aan – eindelijk eens – een vrije avond.

Overzichtelijk op één plek

Voor de bonnetjeschaos heeft ING nu een oplossing ontworpen: Bonnen & Facturen. Met deze functionaliteit in de Mobiel Bankieren App scan je eenvoudig bonnen en rekeningen. Je kunt ze dan koppelen aan de af- en bijschrijvingen op de zakelijke bankrekening. Zo krijg je als ondernemer overzicht, tijdwinst en direct inzicht in de cijfers.

Bewaar het overzicht

Nog steeds bewaart ruim 40 procent van de ondernemers papieren bonnetjes in een schoenendoos of iets wat daarop lijkt, blijkt uit het onderzoek van ING. De functie Bonnen & Facturen maakt het veel eenvoudiger om het overzicht te bewaren. De btw-aangifte is zo ook een stuk sneller afgehandeld. Niet meer een groeiende stapel papier, maar elke dag even de bonnen en facturen scannen en ze koppelen aan de af- of bijschrijvingen op de rekening.

Zo werkt het

Bonnen & Facturen werkt eenvoudig en snel: open de Mobiel Bankieren App en scan de bon of factuur met de camera van je smartphone. Je kunt ook documenten mailen naar de app. Hierna kun je informatie over zaken als btw-tarief, omschrijving en categorie toevoegen. Dan kun je de bon of factuur koppelen aan de bijbehorende bij- of afschrijving. Het is ook mogelijk om de gegevens via Mijn ING Zakelijk te downloaden of te exporteren. Dat is handig voor je administratie, als voorbereiding voor de btw-aangifte, of om gegevens door te sturen naar de boekhouder.

Goede ervaringen

Ondernemers die al een tijdje werken met de nieuwe functie reageren positief. Ze zijn geen tijd meer kwijt aan het bij elkaar zoeken en sorteren van het papierwerk. De app werkt prettig en snel en heeft dezelfde gebruikersvriendelijkheid als de particuliere betaalapp van ING. De grote winst is dat ondernemers direct zien hoe hun bedrijf ervoor staat.

Wie benieuwd is naar de mogelijkheden om de administratie te vereenvoudigen, vindt meer informatie bij Bonnen & Facturen.

