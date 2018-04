Deze bar blijft groot door klein te worden!

Bloed, zweet, twee gebroken vingers en menig slapeloze nacht... ,,Maar we hebben het wel weer met z’n allen geflikt!” De nieuwe Bar Broker is geopend.

Doorbeukers

Rudolph hing een paar dagen geleden nog boven, knikt een van de werkmannen naar de hertenkop die nu een prominente plek inneemt in het midden van de bar, omgeven door een vijftal zilveren discobollen waarin het lentezonnetje van buiten wordt weerkaatst. Het is waarschijnlijk de minst ingrijpende verandering, want verder is de hele bar hartje Reguliersdwars van nok tot kelder met man en macht dag en nacht aangepakt.

Propvol

Ook in de nieuwe bar vormen de FD-pagina's, vooral de beursgerelateerde, een deel van het belang

In de oude Bar Paul komt nu de nieuwe Bar Broker dat voorheen schuin tegenover zat en het lijkt misschien appeltje eitje, zo’n verhuizing naar een pand dat nog geen dertien voetstappen verderop is, maar schijn bedriegt. De hele inrichting van de oude bar moesten ze opslaan in een loods in Zwanenburg, want toen ze de deuren openden van hun nieuwe bar, was het eerste dat ze zagen... eigenlijk helemaal niets! ,,Alles stond zo propvol dat we niet eens naar binnen konden”, blikt bedrijfsleider Jimmy Weijers terug. Zijn witte Nikes en het hele Brokerteam delen hetzelfde motto, dus toen ze ‘de dikke puinhoop’ binnen zagen, met lekkage, het plafond open en geen vloer, zaten ze niet met de handen in het (lange) haar, maar overviel hen een ‘fuck it, we doén het gewoon-gevoel’. En they just did.

Rammend hard

De bar in opbouw

Het kenmerkt alle Brokertjes ook wel, vervolgt Jimmy. Ze gaan eigenlijk overal blind en met gestrekt been in, met volle bak zin en geloof in een goede afloop. ,,En we lachen altijd hard om onszelf. Wat zijn we nu toch weer aan het doen?! roepen we vaak naar elkaar, maar we flikken het telkens wel weer.” Iedereen stroopte de mouwen op, zette de schouders eronder en er werd zo’n zeventien uur per dag rammend hard gewerkt. En soms iets te rammend, getuige twee gebroken vingers, waarvan eentje van floormanager Davio Ovaa die ondanks dat nog steeds een ferme hand geeft.

Eerste biertje

Nog tot een paar uur voordat ze opengingen voor de eerste besloten borrel afgelopen weekend, waren ze aan het boren/timmeren/klussen, ,,mensen verklaarden ons voor gek, zeiden dat we dat nooit zouden redden.” Dat hoef je geen twee keer te zeggen, want vanaf toen verdubbelde hun toch al tomeloze energie en gingen ze er nog harder tegenaan. Met verve. ,,Ons allereerste biertje uit de tap smaakte die avond heerlijk...”

Vrienden en partners in zaken en crime

Bar Broker werd eind 2016 opgericht door vier Amsterdamse partijen, die naast de beste vrienden ook partners werden: de boys van jenevermerk JAJEM, feest- en festivalorganisatie Zeezout, creatief bureau Tosti Creative en Mannen van de Wereld waaronder onder meer Brouwerij de Eeuwige Jeugd valt. Het begon als een jongensdroom van drie maanden in pop-upvorm, maar is intussen een permanent begrip in feest-, muziek- en drankminnend Amsterdam. En Den Haag, want daar zit nu hun Broker-broertje.

Beurscrash baby

Op het scherm zie je precies wat in de fluctuatie is

De fluctuerende drankprijzen blijven ook in de nieuwe locatie ongewijzigd, waarbij de ene keer de GT in de aanbieding is en je het volgende moment een shotje Jajem wegtikt voor 1, 50 euro, evenals de gong boven de bar waarop wordt geslagen als er een beurscrash is. Wat betekent dat je veel drinkt voor weinig. Niet iedereen kan tegen al die verschillende drankjes, vertellen floormanagers Davio en Kyenna Kemper met een lach. Soms krijgen ze weleens foto’s over de app van feestgangers de day after, maar nu met een emmer tussen hun benen. ,,Ik kom hier nooit meer, veel te gevaarlijk met al die verschillende drankjes, zeggen ze dan. Maar de week erna zitten ze er gewoon weer, hoor, te wachten tot de volgende beurscrash..!”

Gouden nachten

In de bar staan wat planten -,,de rest van de deco komt nog”-, een aantal grootverpakkingen bierviltjes, een XL-fles schoonmaakmiddel en harde werkers slash Davio en Kyenna die de bar alvast Koningsnacht en -dag proof maken. Ze beleefden vele gouden nachten, maar de oude bar was eigenlijk wel iets te groot, verklapt Jimmy, ,,het leek soms meer een club.” Wat ze nu hebben, is perfect en hij kan niet wachten tot de eerste gasten straks aan de bar staan, waarachter hij zelf ook vaak aan het tappen is. Koningsnacht en -dag beloven al meteen veel lekkers, wrijft de bedrijfsleider enthousiast in z’n handen, die nu wat ruwer zijn dan normaal, ,,en de grande opening is 3 mei, daar wil je echt bijzijn, geloof me.”

Ajaxbar

Grote voordeel van een kleinere bar is dat nu juist meer ruimte is voor events als pubquizen, beerpong en voetbal kijken, maar een gewaarschuwd Rotterdammer telt voor twee: ,,we zijn een echte Ajaxbar!” Met hun terras in de zon, verruimde openingstijden en de onveranderde kwaliteitsline-up, evenals de fluctuerende drankprijzen volgens vast concept en de onder stamgasten geliefde gong, belooft het een hete zomer te worden, in Bar Broker hartje Reguliersdwars.

't Brokertje

Of ‘t Brokertje, zoals ze het liefkozend noemen, om vervolgens af te sluiten met de slogan die op het lijf is geschreven van deze nieuwe bar waarin je aan je water, bier, GT of wat dan ook in de fluctuatie is, voelt dat hier mooie dingen gaan gebeuren. ,,We zijn groot gebleven door klein te worden.”