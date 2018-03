Lief: NS verrast meisje dat overal boeken neerlegt

De laatste week van februari, de week waarin we massaal de schaatsen onderbonden, is de dodelijkste week sinds de Tweede Wereldoorlog. In die zeven dagen zijn 3887 mensen gestorven.

Dat meldt het AD, dat de cijfers heeft opgevraagd bij het CBS. Sinds de sterftecijfers per week worden bijgehouden, is het aantal sterfgevallen nooit zo hoog geweest. De laatste keer dat er in één week meer doden vielen was in januari 1945, tijdens de Hongerwinter. Toen overleden er zo’n 4500 per week.

Zelfs in de week van de Watersnoodramp in januari 1953, vielen er minder doden: 3200 in totaal. Al was het inwonersaantal van Nederland destijds natuurlijk een stuk kleiner.

Kou en griep

De sterftecijfers schoten omhoog door de kou en de aanhoudende griepepidemie. Vooral ouderen werden het slachtoffer. Van de in totaal 3887 doden was ruim de helft tachtigplus.

Oudere mensen sterven natuurlijk niet aan temperaturen onder nul, zegt Jan Latten, hoofdonderzoeker van het CBS in het AD. „Maar de kou vergt wel veel van hun lichaam. En dan is het risico groter dat zij hevige griep krijgen of een longontsteking oplopen en er complicaties ontstaan waarvan ze niet herstellen.”

Latten verwacht dat het sterfterecord nog wel vaker verbroken zal worden. „Nederland telt meer ouderen dan 70 jaar geleden. Het nadeel van ouder worden is dat ons lijf zwakker wordt en we kwetsbaarder worden voor dingen die samengaan met natuurfenomenen als zo'n extreem koude winterweek."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar