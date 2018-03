'Alleen een sexy man is echt niet pakkend meer'

Een campagne met goedgeklede mannen die het erg goed met elkaar konden vinden op de foto’s, maakte heel wat los.

Reactie op Twitter

Reactie op Twitter

Doen ze het erom?

Een week lang waren op 5000 plekken verspreid door het land, twee zeer goed geklede zoenende en/of elkaar strelende mannen te bewonderen óf om van te gruwelen, al naargelang je smaak en tolerantiegrens. En die bleek op vele plekken niet echt niet heel hoog. Abri’s en billboards werden beklad, besmeurd, ingegooid en met precisie afgeplakt met tape. Ook op social media heeft het een allerhande aan milde tot zeer heftige reacties opgeroepen en de vraag die zich nu opwerpt: doet Suitsupply het erom?

Lees verder na deze advertentie Add Arrow

Positief

„Ik houd hier wel van”, doelt reclame-expert Jasper Kersten van merkactivatiebureau Art of Branding op de campagne. „Ze hebben een strategie om met controverse de aandacht te trekken en nu wordt meteen een sociaal stigma doorbroken. Dat is heel positief.” Kijk naar Benetton en hun multiculturele reclames, vergelijkt hij, „zeker ook dankzij hun reclames werd het stigma van louter blonde mensen met blauwe ogen in reclames doorbroken.” Suitsupply weet elke keer de aandacht weer naar zich toe te trekken, doelt Kersten op voorgaande campagnes die telkens balanceerden op het randje van ‘ver en te ver’, „die scheidslijn is altijd flinterdun”, en in deze campagne wordt de discussie en acceptatie van de gay-community omarmd. „Zoals we aan alle reacties kunnen zien, een zeer actueel en relevant onderwerp.”

Fans erbij

Jasper Kersten van Art of Branding

Hij beaamt dat het tot enorme ophef heeft geleid en of Suitsupply het erom doet? „Ja tuurlijk! Het is hun strategie om met iets te komen dat veel aandacht genereert en voor een hoop PR zorgt.” Hij denkt ook dat een dergelijke manier van reclame werkt. Er zullen mensen zijn die afhaken, maar het bedrijf heeft er dankzij deze campagne vele fans bijgekregen.

Zingeving

Zingeving wordt in reclame en marketing steeds belangrijker. „Je ziet het al bij Tony Chocolonely en zijn missie om chocola slaafvrij te maken.” Of bij Lacoste, vervolgt hij bevlogen. „Ze hebben daar de krokodilletjes tijdelijk vervangen voor tien bedreigde diersoorten om aandacht te vragen voor het verdwijnen van eco-diversiteit.” De Suitsupply-campagne sluit naadloos aan op deze tijd waarin reclamemakers altijd zoeken naar nieuwe manieren om de aandacht te grijpen. „Alleen een sexy man op een poster zien we al vijftig jaar, dat is niet heel pakkend meer.”

'Fittie'

Goedlachse Dolly Bellefleur als altijd in optima forma op hoge hakken/ Foto: Piek

Voor zangeres en entertainer Dolly Bellefleur is iedereen gelijk en ze zong afgelopen Canal Pride nog We are Family op de Dolly-boot, waarmee ze in de prijzen viel. „Ik vind het shocking hoe de campagne getiteld 'Don’t Just Fit In. Find Your Perfect Fit' tot zo'n gewelddadige fittie leidt!” Ze snapt het ook niet helemaal, „Want zeg nou zelf: zoveel hebben deze foto's toch niet om het lijf? Vergeleken met wat we in onze beeldcultuur dagelijks voorgeschoteld krijgen, zijn ze behoorlijk braaf.”

Ludiek

Fokke de Jong en zijn bedrijf Suitsupply mogen in hun reclames graag uitdagen en provoceren, beaamt ze. „Ze pakken ieder jaar uit met Benetton-achtige reclames en namen eerder al haantjesgedrag op de hak door aan grootheidswaanzin lijdende, playboys als piepkleine playthings, toyboys en speeltjes van reusachtige vrouwen af te beelden. Dat leidde toen ook tot protest.” Vrouwen plakten maandverband over deze posters, blikt Bellefleur terug. „Ze vonden de foto's seksistisch. Zo'n ludieke reactie is natuurlijk kinderspel vergeleken met wat er nu gebeurt naar aanleiding van deze posters met zoenende en elkaar strelende mannen.” Blijkbaar is het voor veel Nederlanders nog een brug te ver, zo besluit de altijd opgewekte Amsterdamse artieste, „en hebben we nog steeds last van (pas)hokjesgeest!”