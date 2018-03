020 zegt 'ja' tegen MDMA; Eindhoven dol op speed

Internationaal staat Amsterdam bekend als een plek waar 'sex, drugs and rock 'n roll' hoog in het vaandel staan. Dat tweede element is bewezen door een groep onderzoekers die het rioolwater van tientallen Europese steden analyseerde. Wat bleek? In het Amsterdamse afvalwater werd veruit de meeste xtc aangetroffen; ongeveer anderhalf keer zo veel als bij nummer twee (Eindhoven) en bijna 2,5 maal meer dan Antwerpen, de nummer drie. Aan het internationale onderzoek deden namens Nederland drie steden mee: Amsterdam, Utrecht en Eindhoven.

Niet alleen Amsterdam, maar ook Eindhoven blijkt een ware grootverbruiker als het gaat om drugs. In het Brabantse riool werden de meeste afvalstoffen van amfetamine, in de volksmond speed genoemd, gevonden. Ook bezet de Lichtstad de tweede plaats na Amsterdam als het gaat om de mate van aangetroffen afvalstoffen van xtc. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (EMCDDA).

Amsterdam scoort erg hoog op MDMA in het rioolwater ©EMCDDA

Kop en schouders

Zowel Amsterdam als Eindhoven blijkt op meerdere vlakken grootverbruiker te zijn. Amsterdam lost Eindhoven af als stad waar vorig jaar de meeste afvalstoffen van MDMA, de werkzame stof in xtc-pillen, door de toiletten is gespoeld. De onorthodoxe methode om het rioolwater te meten wordt gezien als de meest betrouwbare om gegevens te verkrijgen over het drugsgebruik van de bevolking. Logischerwijs is het op de man af vragen geen optie, vanwege de legale status van de verboden middelen.

Amsterdam en Eindhoven zijn overigens niet op alle gebieden de grootste gebruikers. Inwoners van Barcelona blijken uit het onderzoek de meeste cocaïne door hun neus naar binnen te laten gaan. Ook het gebruik van crystal meth, bekend van de serie Breaking Bad, is in kaart gebracht. De drug wordt in Europa maar sporadisch gebruikt met een paar kleine piekjes in Tsjechië en Slowakije. In de Slowaakse hoofdstad Bratislava werden de hoogste concentraties van dit spul gemeten. Crystal meth wordt in de VS een stuk meer gebruikt.

Niet alleen het gemiddelde gebruik in een week is gemeten, de onderzoekers maakten tevens onderscheid in week- en weekenddagen. Uit de meetresultaten van Eindhoven bleek dat de Brabanders voornamelijk in het weekend aan de pep zijn. Amsterdammers daarentegen gebruiken eigenlijk de hele week door xtc.

Eindhoven is Europees koploper in speedgebruik ©EMCDDA

Andere steden

Utrecht lijkt zich van de drie Nederlandse steden het meest voorbeeldig te gedragen. Toch is ook de Domstad niet heilig met een vijfde plek in het xtc-klassement. Na Amsterdam en Eindhoven maken Antwerpen en het Zwitserse Zürich de top vijf compleet. Bij de resultaten op het gebied van amfetamine valt op dat er in veel Duitse en Belgische steden hoge concentraties gevonden zijn. Ook Amsterdam komt terug in de top tien, zij het op de bescheidenere tiende positie.

Uit de resultaten is verder naar voren gekomen dat er een aantal steden zijn waar een stuk minder drugs in de riolering belandt. Wil jij zo min mogelijk drugsgebruikers om je heen? Overweeg dan eens een tripje naar Porto of Athene. Bij alle onderzochte substanties bleken deze Zuid-Europese steden zeer weinig afvalstoffen van drugs te bevatten.

Het Trimbos-instituut plaatst wel een aantekening bij de conclusies. Deze methode van het analyseren van rioolwater maakt geen onderscheid tussen xtc-resten uit dumpingen tijdens het productieproces en dumpingen in het toilet. Dit onderscheid kan bij cocaïne wel gemaakt worden.

