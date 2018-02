Vijf jaar cel voor 'politiemol' Mark M.

Amnesty International vraagt om drastische aanpassingen van de regels van tasergebruik door de politie. De mensenrechtenorganisatie is niet voor uiteindelijke afschaffing. „Maar”, zo werd zondagavond laat luid en duidelijk in een rapport gemeld, „de manier waarop de politie het stroomstootwapen gebruikt brengt onaanvaardbare risico’s met zich mee.”

De Taser-pilot

Op 1 februari 2017 is de Nederlandse politie gestart met een pilot om te bepalen of het stroomstootwapen ingezet moet worden bij de basispolitie. 320 agenten mochten vanaf dat moment gebruik maken van de taser. Hoe Amnesty tegen het eerste pilotjaar aankijkt, blijkt wel uit de titel van het opgestelde rapport: Een mislukt experiment: De Taser-pilot van de Nederlandse politie.



Drive stun

De organisatie vindt dat het lichamelijk letsel dat een taser kan aanrichten, onderschat wordt. Amnesty vindt het daarom belangrijk dat regels aangepast worden. De Taser zou alleen gebruikt mogen worden wanneer in een levensbedreigende situatie of als ernstig letsel dreigt. Amnesty stelde vast dat er mensen zijn getaserd die al waren geboeid, of in een politiecel of separeerruimte van een GGZ-instelling verbleven. „Sommigen zelfs meerdere malen, met alle risico’s voor de gezondheid van dien.” Een taser is bedoeld om iemand van enige afstand tijdelijk te verlammen. Amnesty zag dat in 44 procent van de gevallen de drive stun mode is gebruikt, een stroomstoot direct op het lichaam. „En dat herhaaldelijk, vaak bij iemand die al onder controle is. Dat is een schending van mensenrechten, namelijk het verbod op wrede, onmenselijke en vernederende behandeling.”

Gezondheidsrisico's

Hoewel de pilot ten einde is, mogen verschillende politieteams het stroomstootwapen blijven gebruiken. Amnesty vindt dat gebruik in strijd met internationale mensenrechtenverdragen en roept daarom op tot onmiddellijke opschorting van het experiment. „De politie heeft bij de opleiding van agenten weinig tot geen aandacht besteed aan de gezondheidsrisico’s bij gebruik van het wapen. ''Dat bewijst dat de risico’s van de Taser worden onderschat” zo meldt het rapport.

Genoeg andere geweldsmiddelen

Amnesty vindt dat de politie al genoeg ‘geweldsmiddelen’ heeft die ingezet kunnen worden. Zo komt er nog dit jaar een verbeterde uitschuifbare wapenstok. De taser zou gebruikt moeten worden in plaats van een pistool, maar zo gaat dit nu niet in de praktijk.

Maatregelen

De politie neemt de kritiek van Amnesty serieus, maar gaat er niet helemaal in mee. Zo meldt de politie dat er al maatregelen genomen zijn nadat in november een tussenrapport verscheen. „Toepassen van geweld is nou eenmaal niet romantisch, maar we proberen met zo min mogelijk geweld een situatie te veranderen en verder geweld te voorkomen”, vertelt een woordvoerder. „Bovendien brengt een taser minder schade aan dan een kogel in je been of de beet van een politiehond.”