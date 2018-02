Praten tijdens een concert? Hier een Lul-Niet-Lolly

Een concertbezoeker die gewoon in alle rust wil genieten van de muziek heeft het niet makkelijk. Overal om je heen zijn mobiele telefoons die het concert in erbarmelijke kwaliteit filmen, soms knalt er vanuit het niets een pittende puisterige puber tegen je op en sommigen praatschreeuwen rustig door tijdens de liedjes. Voor dat laatste probleem heeft het Haagse poppodium Het Paard een oplossing bedacht: de 'Lul-Niet-Lollie'.

De poptempel biedt het zwijgsnoepgoed sinds afgelopen week aan. Bezoekers die zich storen aan pratende concertgangers kunnen de praters een lolly aanbieden om hen het zwijgen op te leggen. En natuurlijk om een signaal door te geven dat hun geklets de medemuziekliefhebbers stoort.

Landelijk invoeren

De Enschedese popprofessor Arris Roordink is vol lof over het Haagse initiatief. „Geweldige, lollige actie! Het is inderdaad een probleem dat sommige concertbezoekers door de muziek praten. Eigenlijk zijn dit niet de echte fans. Het probleem met concertgeklets speelt vooral tijdens concerten met rustige muziek en bij hippe bands die in korte tijd een stuk populairder zijn geworden."

Roordink was in het verleden werkzaam voor poppodia en heeft meerdere manieren geprobeerd om de roezemoesbezoeker het zwijgen op te leggen. „Wat vaak ook wel werkt is mensen gewoon actief vragen of ze wat stiller willen zijn. Meestal realiseren ze zich niet dat hun gedrag storend is voor anderen. Een paardenmiddel dat ook geheid werkt, is het sluiten van de bar. Dan is het gauw afgelopen. Maar dit zou ik niet te snel doen omdat dit natuurlijk funest is voor je horeca-omzet. De Lul-Niet-Lolly is een geestige positieve oplossing, het Paard heeft wel vaker zulke briljante initiatieven. Ik ben er voor om dit in alle poppodia van Nederland in te voeren."

Voor mensen die de behoefte hebben om toch een uitgebreid gesprek te beginnen heeft de popprofessor nog wel een tip. „Als je deze behoefte hebt tijdens een rustig concert, ga dan lekker naar een café."

Sympathiek signaal

Bas de Wit, Woordvoerder van het Paard in Den Haag, laat aan de Volkskrant weten dat hij met deze actie het praatprobleem wil aankaarten. „We hebben bij elk concert zo'n honderd lolly's in de zaal geplaatst. Die waren allemaal weg. Zelfs als het snoepgoed niet alleen gebruikt is om praters te attenderen op hun gedrag, dan nog gaat van het initiatief wel een helder signaal uit. Aan de ene kant krijg je de mensen ermee stil en aan de andere kant is het sympathiek omdat je iemand ergens op trakteert. Het is een wisselwerking: je zwengelt een discussie aan. En bezoekers erkennen en herkennen het probleem."

„Tijdens het concert van de Amsterdamse band My Baby liep het de spuigaten uit”, stelt De Wit. „Door het geroezemoes in een zaal met 1100 man kon je niets meer horen van de rustige nummers.” Het probleem zou in Nederland groter zijn dan in andere landen. Buitenlandse artiesten hebben het zelfs al over ‘The Dutch Disease’.

