Een zonnige dag doet ons humeur goed

De Eerste Kamer belooft de volgende - en laatste horde - te worden voor de donorwet. In dit initiatiefwetsvoorstel van Pia Dijkstra (D66) worden mensen voortaan na hun dood standaard orgaandonor mits zij hier bezwaar tegen maken. Het voorstel werd al goedgekeurd in de Tweede Kamer maar moet ook nog worden aangenomen in de Senaat om definitief te worden.

Voor de tweede week op rij is de donorregistratie onderwerp van debat onder de senatoren. Of er een meerderheid komt is nog lastig te zeggen. De teneur lijkt dinsdag 'voorzichtig positief'. Een kleine meerderheid van de senatoren zou voor het plan te stemmen. Volgende week dinsdag vindt de stemming over de nieuwe donorregistratie plaats.

Pia Dijkstra probeert Eerste Kamer te overtuigen van haar voorstel ©ANP

Meerderheid

Om de nieuwe donorwet definitief te maken, zijn 38 voor-stemmen nodig. Normaal gesproken stemmen alle fracties als collectief en is deze stemming betrekkelijk voorspelbaar. Bij de donorwet is dit anders. De meeste fracties laten hun leden vrij in de afweging die ze maken. Hierdoor wordt de verdeling ineens een stuk anders.

Van 22 senatoren - waaronder de voltallige fracties van de SP en D66 - is bekend dat zij voor zullen stemmen; 17 Eerste Kamerleden gaven al aan tegen het voorstel van Dijkstra te zijn. De overgebleven 36 senatoren zijn verdeeld en hebben nog geen knoop doorgehakt. Onder meer de PvdA en het CDA hebben nog veel vragen aan Dijksma en vragen via een brief om opheldering.

Senatoren in debat over de donorwet ©ANP

Mitsen en maren

Er werden in de Senaat zorgen geuit over de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en de rol van nabestaanden indien de nieuwe wet zou worden ingevoerd. Dijkstra gaf in een brief aan dat nabestaanden in praktijk het laatste woord houden over donatie. Net zoals dit nu het geval is. Met deze toezegging leek zij de steun te winnen in de persoon van PvdA kamerlid Jopie Nooten.

Een aantal partijen stelde voor om een landelijke norm op te stellen voor artsen, zodat er bij bezwaren van nabestaanden geen donatie zal plaatsvinden. Deze eenduidige standaard moet dan op een later moment worden vastgelegd in de wet. Dijkstra gaf aan dat een landelijk protocol haar ,,de juiste weg'' lijkt.

Op vakantie

Marleen Barth, de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer, ligt onder vuur. Ze is deze week met vakantie naar de Malediven gegaan. Dit werd haar niet in dank afgenomen. Omdat elke stem bij de donorwet telt, wordt haar afwezigheid niet op prijs gesteld. De boze reacties op het tripje naar de zon komen vanuit de eigen achterban.

Lodewijk Asscher zich ,,natuurlijk'' voorstellen. Maar haar afwezigheid is afgestemd met de rest van de fractie, stelt hij. De partijleider laat weten dat Barth de stemming van volgende week dinsdag niet zal missen omdat ze dan weer terug is van vakantie. De voor- of tegenstem van Marleen Barth zou wel eens de doorslag kunnen geven.

Aanvankelijk zou de stemming in de Eerste Kamer dinsdag al plaatsvinden. De PvdA gaat „ervan uit dat Barth haar vakantie had afgezegd'' als de stemming niet met een week was uitgesteld. „Ze volgt het debat op de voet'', verzekert Asscher de critici.