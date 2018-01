Vijf vragen over motorclub Satudarah

Het Openbaar Ministerie wil dat motorclub Satudarah verboden wordt. Het lukten de politie en justitie om een half jaar lang geheime film- en geluidsopnames te maken in een clubhuis van Satudarah in Geleen. En donderdag werd bekend dat drie bestuursleden van de motorclub voorlopig nog vastzitten op verdenking van deelname aan een criminele organisatie. Tijd voor vijf vragen over Satudarah.

1 Wat is Satudarah?

Satudarah is een van oorsprong een Nederlandse motorclub. De club werd in 1990 opgericht in het Zuid-Hollandse Moordrecht door negen, voornamelijk Molukse, vrienden met een voorliefde voor motorrijden. Satudarah is Maleis voor één bloed.

Inmiddels is Satudarah uitgegroeid tot een motorclub met afdelingen over de hele wereld. Alleen al in Nederland heeft de motorclub meer dan dertig zogenaamde afdelingen, ook wel chapters genoemd. Satudarah heeft inmiddels clubhuizen in onder andere Canada, Australië en Indonesië. Wereldwijd telt de motorclub meer dan 3000 leden.

2 Waarom zitten politie en justitie achter Satudarah aan?

Satudarah behoort tot één van de vijf meest beruchte motorclubs van Nederland. De motorclub valt onder ‘outlaw motorcycle gangs’, ook wel 1%-motorclubs genoemd. De 1% is een onderscheiding binnen sommige motorclubs die een lid krijgt als hij een probleem gewelddadig heeft opgelost. Outlaw motorcycle gangs zijn dus gewelddadige motorclubs waar politie en justitie graag van af willen. In september vroeg het Openbaar Ministerie aan de rechter om een verbod op de motorclub.

3 Waarom moet Satudarah verboden worden?

Justitie ziet de motorclub als een criminele organisatie. Satudarah zou zich bezighouden met drugshandel, afpersing, diefstal en geweld. Donderdag nog besloot de rechtbank in Zwolle dat drie bestuursleden van Satudarah voorlopig nog in de cel zitten. De drie mannen worden, samen met een vierde man die voortvluchtig is, gezien als de top van Satudarah. Zij zouden leden er toe zetten om criminele daden te plegen. Bij hun arrestatie in september vorig jaar werden onder meer een vuurwapen, 10 duizend euro aan cash en drugs in beslag genomen.

Het is niet de eerste keer dat leden van de motorclub zijn opgepakt. Al in 2011 deed de politie arrestaties bij een etentje van Satudarah. Begin december pakte de politie de top van het chapter Geleen op. Dat kon mede door geluids- en filmopnames die de politie had gemaakt in het clubhuis van Satudarah in Geleen.

Maar niet alleen in Nederland is de club in opspraak. In Duitsland vonden meerdere gewelddadige incidenten met de club plaats, waarbij mensen neergestoken of neergeschoten werden. Het leidde tot een verbod op de motorclub. In Denemarken werden leden van de club opgepakt naar aanleiding van een ruzie met Hells Angels waarbij messen en vuurwapens werden gebruikt.

4 Kan de rechter Satudarah wel verbieden?

In december verbood de rechter nog motorclub Bandidos, een bondgenoot van Satudarah. Het was de eerste keer dat een motorclub in Nederland door een rechter werd verboden. Dat lukte het OM door zowel een strafrechtelijke als een civiele rechtszaak aan te spannen tegen de club. Als de strafrechter de verdachten vrijspreekt, kan het verzamelde bewijsmateriaal alsnog dienen om een civiel verbod op Satudarah af te dwingen. Het lijkt erop dat het OM ook bij Satudarah voor deze strategie heeft gekozen.

5 Heeft een verbod nut?

Vooral in het geval van het verbod op motorclub Bandidos is dat nog maar de vraag. De club mag niet meer onder de naam Bandidos opereren, maar als ze zichzelf een andere naam geeft zou er niets aan de hand zijn. Ook zouden de leden onderling nog gewoon bij elkaar mogen komen en motorrijden.

Inmiddels is er een nieuwe wet in de maak die daar verandering in kan brengen. Met die nieuwe wet wordt het verenigingsrecht ingeperkt, waardoor een verbod op een motorclub grotere gevolgen heeft. De wet wordt eind 2018 verwacht. Misschien kan deze dan al wel worden toegepast als een verbod op Satudarah mogelijk is.

