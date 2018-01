‘Straks ligt hij in honderd stukken naast het spoor’

Alle zeventig winkels van Kijkshop zullen hun deuren sluiten. De winkelketen kampt al jaren met aanzienlijke verliezen. De Zweedse eigenaar The One vraagt dinsdag faillissement aan bij de rechter, zo laat de investeerder weten.

400 medewerkers op straat

De ongeveer vierhonderd medewerkers van Kijkshop komen op straat te staan. Het is volgens een woordvoerder van The One nu aan een curator om te kijken of een eventuele verkoop of doorstart mogelijk is. Die kan ook besluiten dat de winkels al dan niet tijdelijk weer opengaan als dat in het belang van de verkoop van de boedel is.

Sinds 1973

De Kijkshop werd in 1973 opgericht en was destijds zeer vernieuwend. Het was de eerste winkel waar producten in glazen vitrines werden uitgestald, waarbij klanten productnummers op een formulier konden schrijven en inleveren aan de balie. De winkel had op die manier weinig medewerkers nodig.