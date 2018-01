Sexting blijkt voor veel jongeren te verleidelijk

Uit cijfers van kenniscentrum Rutgers is gebleken dat het aantal jongeren dat aan sexting doet flink is toegenomen. Het aantal jongens dat zich de afgelopen vijf jaar bezig heeft gehouden met sexting is verdubbeld tot 13 procent, en het aantal meisjes verdrievoudigd tot 12 procent.

Een opmerkelijke stijging, zeker als je nagaat dat ook het aantal berichten rondom de schadelijke gevolgen van sexting zijn gestegen. Waarom lijken veel jongeren het risico - dat ze naakt door de school of over social media gaan - op de koop toe te nemen?

Online

Mirjam Klijnsmit van centrum 16-22 geeft seksuele voorlichting aan scholieren. Zij vertelt aan Metro dat het leven van een puber zich steeds meer online afspeelt. Daar komt bij dat het jongeren met apps als snapchat steeds makkelijker wordt gemaakt.

Klijnsmit vertelt dat de grens die jongeren zichzelf opleggen gebaseerd is op eigen ervaringen. „Ze moeten dus eerst hun neus stoten voordat ze er wat aan gaan doen. In dit geval moeten ze met elkaar uitzoeken wat online normaal is.”

Het vertraagde effect

Opvoedkundige Marina van der Wal zegt dat jongeren ondanks de waarschuwingen toch aan het sexten gaan, omdat het leuk, spannend en sexy is. „Een puber heeft een lange termijnplanning tot aan de volgende pauze, ze denken helemaal niet na over de gevolgen.”

Ben je bezig met online kletsen, daten of elkaars naaktfoto’s bekijken dan zijn de effecten hiervan niet meteen duidelijk. Volgens van der Wal is dit het vertraagde effect: „Je ziet de ellende pas achteraf.”

Van der Wal vervolgd: „Als je tegenover elkaar zit heb je het al snel door als je een verkeerde opmerking hebt gemaakt. De ogen van de persoon tegenover je knijpen samen, of er wordt wat ongemakkelijk gefriemeld. Online is dat allemaal niet zichtbaar.”

Fietsenhok

“Het lijkt op roken” zegt Klijnsmit. „Iedereen weet dat het slecht voor je is en daarom niet tof. Toch beginnen heel veel pubers met roken. En dat is een beetje inherent aan deze doelgroep. Er is de behoefte om te experimenteren, en mee te doen met de rest van de groep. Het kan voor een puber daarom heel verleidelijk zijn om toch met een druk op de knop een naaktfoto de wereld in te sturen.”

Lees ook Hoe voorkom je dat sexting fout gaat? Likeability of 4

Klijnsmit en van der Wal geven beiden aan geen tegenstander te zijn van sexting. „Hoe erg is het nou eigenlijk als je een blote borst ziet?” zegt Klijnsma. „We moeten het jongeren toestaan fouten te maken. Als ik voor de klas sta druk ik de leerlingen op het hart dat iedereen weleens iets stoms doet. Bij de vraag of iemand weleens iets tegen zijn zin heeft gedaan, dan gaan allen handen de lucht in.” „Wat wij vroeger in het fietsenhok deden, doen pubers nu online” zegt van der Wal.

Anoniem

Ondanks de voorbeelden van jongens en meisjes waarbij het fout ging, denkt een puber dus niet na over de eventuele gevolgen van het verzenden van een naaktfoto. „Pubers zijn optimistisch ingesteld, aldus van der Wal. „Ze hebben het gevoel eeuwig te leven en verkeren nog in de veronderstelling dat niets wat ze doen ooit fout kan gaan. Ze denken dat hen nooit iets overkomt. Gelukkig maar, want daarom kunnen ze doen wat ze doen. Experimenteren is belangrijk op die leeftijd.”

Klijnsmit en van der Wal beamen dat als je een naaktfoto verstuurt, het belangrijk is dat je dit anoniem doet. „Verstuur de foto zonder je hoofd erop.”

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar