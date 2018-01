Als je je oor te luisteren legt, je ogen de kost geeft en je mond opent op de Horecava, dan ga je gegarandeerd met een volle maag en vol met verhalen weer naar huis.

Showkoks

Nog iemand een scampietje proeven? De kok met witte muts en Twents accent kijkt vragend naar zijn elfkoppige publiek, nadat hij heeft laten zien met welke kruiden je het zeebeestje het beste kunt marineren. Iets verderop stelt een andere showkok een belangrijke vraag: weet je hoe lang een worstje nodig heeft om lekker te worden? Vijf minuten luidt het antwoord en er wordt door een paar vrouwen zachtjes gegniffeld.

Gezellig samen wijn drinken

Bezorgdrone

Weer iets verderop zit een stel onderuitgezakt in twee stoelen met VR-brillen op waardoor ze zich in een wijngaard bevinden en in Hal 9 vliegt een drone rond met daarin een Pokébowl van ‘fastrestaurant’ Temakery. Dat wordt de bezorgtoekomst, zo verzekert Marcel de Reus van Food Truck Company. Hij sloeg de handen ineen met Drone Land en samen ontwikkelden ze deze bezorgdrone die hier op de Horecava hoge ogen scoort. Kwestie van tijd voordat de drones ook jouw eten tot aan de deur bezorgen, schat hij in, ,,die dingen gaan echt als een malle, nu alleen die regelgeving nog.”

Marcel van Food Truck Company en Luc van Drone Land

Dagje uit

De Horecava is het jaarlijkse hoogtepunt voor tienduizenden smulpapen, lekkerbekken, horecaondernemers en nieuwsgierige aagjes die van ‘lekker eten en drinken’ houden. Zo ook het vriendentrio Jorn, Anne en Jurjen uit Friesland. ,,Een dagje uit dit” en ze nippen van hun ‘tweede of derde bier’ in De Bierfabriek. Op de grond wordt de berg met lege pelpinda’s steeds groter, want die mag je hier gewoon op de grond gooien en mooie vrouwen wel, knikken ze tevreden.

Friezen Jorn, Anne en Jurjen zijn niet vies van een biertje of wat

Foodprinter

Nina Hoff van 3d ByFlow toont een van de 3D foodprintcreaties

Nina Hoff is waarschijnlijk een van de weinigen, zo niet de enige, die een eigen foodprinter in haar Amsterdamse keukentje heeft staan. ,,Ik maak er Librije-waardige voorgerechten en toetjes van.” Ze is CEO van ByFlow en haar broer Floris heeft een van de eerste 3D foodprinters ter wereld ontwikkeld. Mensen kijken verbaasd naar de gerechtjes die eruitzien alsof een sterrenkok ze zojuist heeft gemaakt. In het apparaat gaat een cartridge met bijvoorbeeld mascarpone of humus, ,,en de printer doet de rest.”

Instagram: byflow_3d

Cityguys on Horecava

De Cityguys zijn dit jaar voor het eerst present op de beurs met een eigen stand die er net als hun Instagramposts meer dan gelikt uit ziet. Roger Bloem heeft net zijn buikje vol gegeten als jurylid in de hamburgerwedstrijd en Jean-Paul Schaddé van Dooren schoof acht hotdogs naar binnen als jurylid van de hotdogcompetitie. Hun doel van de Horecava? Vrouwen versieren, grijnst Jean-Paul en checkt vanuit zijn ooghoeken de dames die in groten getale en in alle soorten en maten voorbijkomen en waarvan velen even blijven staan voor een praatje, of een GT. ,,Nee hoor, ons echte doel is om ondernemers social media advies te geven.”

GT for you and me

En dat kunnen deze vrolijke Amsterdammers als geen ander. Op geheel eigen wijze tonen ze de gezelligheid van Amsterdam en andere steden op hun populaire social media kanalen (@cityguysnl) en ze willen hun expertise graag delen. Gewoon gratis en als je de test maakt, krijg je ‘Cityguys-money’, ,,kun je een GT van kopen, we hebben er 600.”