De meest verkeersonveilige plek ligt in Nijmegen

De politie uit Maarssen dacht dat ze een dief op het spoor hadden, maar het bleek een 17-jarige jongen te zijn die iets te diep in het glaasje had gekeken. De jongen was bij wildvreemden naar binnen gelopen en dacht bij bekenden thuis te zijn, schrijft de politie Stichtse Vecht op Facebook.

„De jongen had zijn schoenen al uit gedaan en was vermoedelijk van plan om op de bank te gaan slapen", aldus de politie. Maar de bewoner had deze jongen nog nooit gezien en wist niet wat hem overkwam toen hij opeens een vreemde de trap op hoorde stommelen.