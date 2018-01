6 x een droom van een nachtje uit in Amsterdam!

In Amsterdam zijn legio mogelijkheden voor een bijzonder nachtje buiten de deur. Alleen in het vrouwenhostel, samen met je (nieuwe) liefde in de O en met je hele voetbalteam in je eigen treinstel. Of slapen op het heilige gras...

Slapen in ArenA

Misschien ben jij wel de geluksvogel die hier slaapt de 20ste...

De natte droom van elke voetbalfan, zeker als je WZAWZDB zelfs in je slaap lispelt. Tijdens het Klassiekerweekend 20-21 januari, waarin Ajax de strijd aangaat met landskampioen Feyenoord, kun je logeren op het heilige gras, in een knus huisje dat de nacht voor de wedstrijd op het veld staat. De wedstrijd bekijk je vervolgens vanaf het balkon. Zin in de nacht en het Klassiekerweekend van je leven? Plaats een foto, tekst of video met #zigGOajax op Twitter of Instagram en laat zien hoe je je op ludieke wijze voorbereidt op De Klassieker en wie weet kun jij de nacht van zaterdag op zondag het gras nog even instralen.

Letterpret

Niet het ootje, maar ook niet in het eetje genomen (ik sliep alleen)

Altijd al eens iemand in het ootje willen nemen? Logeer dan een nachtje in de O van het Botel en sla je slag. Ze zijn moeilijk over het hoofd te zien als je op het NDSM-pontje staat, de vijf reusachtige ‘loftletters’, pal bovenop het botel. Elke letter heeft een ander thema, zo is de O de historische kamer en vind je in de E een bioscoop en bubbelbad. Zin om te skaten? Dat kan in de B, want daarin zit een halfpipe en in de L hangt een spiegel boven het ronde bed, waardoor vroeg naar bed in deze letters bijna onmogelijk is.

The nighttrain...

Rond het fenomeen slaaptrein hangt voor velen een zweem van nostalgie. Bewegen doet-ie niet meer, maar verder waan je je in de Train Lodge bij Sloterdijk weer even in die donkere doordenderende trein die verschillende landsgrenzen passeert. Het hostel heeft 132 bedden, verdeeld over 44 compartimenten. Je kunt een privétreinstel boeken, er is een ladies only coupe en zin in een eersteklas slaapfeestje met je voltallige harem, hele voetbalteam plus aanhang of dispuut? Ga dan voor het gehele rijtuig (33 personen)!

Een compleet rijtuig voor 33 personen

Girls only!

Jammer de bammer voor mannen: dit budget hostel in Zuidoost is alleen voor vrouwen. En dat is in de inrichting van Hostelle terug te zien: kleuren als roze en pastel lopen als pastelroze draad door het hostel. Verse bloemen in de keuken, vlinders op de muur, evenals powerbabe Uma ‘Kill Bill’ Thurman en Kate Winslet en Leonardo, voor elk wat wils voor de betere dromen. In de gedeelde badkamers loop je gegarandeerd niet tegen een piemel aan, wel vind je er een regendouche en zijn er genoeg föhns voor iedereen.

In Hostelle mogen alleen vrouwen slapen! Facebook: Hostelle

Meerdere hoogtepunten

Ze noemen het zelf op Facebook: The most Romantic and Inspiring place on earth en dat zou zomaar eens kunnen, mits je geen hoogtevrees hebt. In Crane Hotel Faralda Amsterdam (‘de kraan op de NDSM’) slaap je boven in een tot designhotel omgetoverde hijskraan. Helemaal bovenin kun je chillen in het bubbelbad en mocht je nog behoefte hebben aan en extra verzetje, dan kun je een bungeejump maken.

Hoogtepuntje hoor / Facebook Crane Hotel Faralda

In de toren slapen

In hotel De Windketel beleef je hoogstwaarschijnlijk een heleboel firsttimers ineen. Je slaapt in een autovrije wijk in het kleinste hotel van Amsterdam. Om precies te zijn in een torentje uit 1900 dat wordt verhuurd als een ‘drie-verdiepingen-tellende’ hotelkamer. Het gaat om het windketelhuisje van het oude Amsterdamse waterleidingbedrijf dat in Dutch Design is ingericht. Er is WiFi, een ligbad en je hebt uitzicht op het Machinepompgebouw.