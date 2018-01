13-jarige stak moeder neer wegens echtscheiding

Het huidige tbs-systeem moet worden verbeterd. Dat schrijft de Vereniging van tbs-advocaten in een manifest dat aan de Tweede Kamer en de minister van Justitie en Veiligheid wordt aangeboden. Volgens de vereniging zouden veranderingen in het systeem ervoor zorgen dat minder veroordeelden een tbs-behandeling weigeren.

Tbs is een maatregel die in Nederland regelmatig wordt opgelegd. Maar wat is het eigenlijk precies, kan je dit zomaar weigeren en waarom zouden we dit systeem moeten aanpassen?