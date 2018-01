'128.000 cv-ketels in Nederland onveilig'

Heb je een cv-ketel van Nefit? Dan doe je er goed aan even het model ervan te checken. Verschillende ketels zijn namelijk niet goed geïsoleerd, zo blijkt uit een onderzoek van twee experts in opdracht van RTL Nieuws.

Warmteverwisselaar

Door de hitte kan namelijk de warmtewisselaar van de ketel vervormen en op die manier is er ruimte voor het rookgas om te lekken. Dit heeft ontploffingsgevaar als gevolg. Er zouden jaarlijks tientallen branden door ontstaan.

Dit heeft niet alleen met ontploffingsgevaar te maken, maar ook met koolmonoxidevergiftiging. „Ik noem het een CO-bom", zegt technisch-expert Peter Coppes C+B advies, die gold als een van de onderzoekers. „Niet omdat het ding zal ontploffen, maar omdat-ie zo'n grote hoeveelheid CO kan produceren. Onbegrijpelijk!"

Modellen

De series waarbij dit het geval is, zijn die van de zogenaamd TopLine. Deze ketels werden geproduceerd van 2006 tot 2009. De modellen HR25, HR30, Compact HRC25, Compact HRC30, Aquapower HRC25, Aquapower HRC30, Aquapower Plus HRC25, Aquapower Plus HRC30.

Welk model je ketel is, is gewoon te checken op de sticker die op ketel bevestigd is. In het geval van een 'gevaarlijke ketel' wordt aangeraden de ketel te vervangen, al zorgt dit wel voor een kostenpost van duizend tot in sommige gevallen drieduizend euro. Lukt het om die reden niet de ketel te vervangen, dan raden ze in ieder geval aan om de ketels vaker dan te doen gebruikelijk te laten inspecteren.

Eerder problemen

Er waren eerder al problemen gemeld rondom de Nefit-ketels. Installateurs zouden de zogenoemde branderklemmen niet goed afsluiten, maar nu blijkt dat een ontwerpfout van de ketel het gevaar veroorzaakt.

