Vader springt voor de trein met zoon (4) in de armen

In het Groningse Hoogezand is de brandweer overgegaan tot de ontruiming van 45 woningen. De ontruiming is nodig, omdat een gaslek is ontstaan doordat vuurwerk op straat in een put is gegooid. Het gas stroomt onder meer in woningen naar binnen en die worden daarom uit voorzorg leeggehaald, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het gaslek is in de straat Pallas. „Het gas heeft nu een vrije uitstroom de openbare lucht in. Om het lek staan woningen, waar het gas ook naar binnen gaat", licht de woordvoerder toe.