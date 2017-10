Netflix gooit abonnementsprijzen omhoog

Je gaat waarschijnlijk meer betalen voor je Netflix-account. De streamingdienst heeft zijn prijzen verhoogd. Voor het Standaard- en Premiumaccount betaal je nu meer.

Ook als je al een abonnement hebt

Alleen voor het basic-abonnement blijf je hetzelfde bedrag per maand betalen. Voorheen betaalde je voor het Standaard-abonnement 9,99 euro per maand. Nu kost het abonnement 10,99 euro per maand. De prijs van het Premium-abonnement stijgt zelfs met twee euro. Het abonnement kost nu 13,99 euro per maand.

Denk je geluk te hebben doordat je al een account had op Netflix? Dan heb je dikke pech. De streamingdienst verhoogt niet alleen de prijzen voor nieuwe klanten. Ook als je al een abonnement hebt, ga je meer betalen.

Meer geld naar Netflix Originals

Op 19 oktober krijgen abonnees een e-mail van Netflix met alle wijzingen. Ze hebben dan de optie om binnen dertig dagen de nieuwe prijzen te accepteren, het abonnement te veranderen of de dienst op te zeggen. Ook in het buitenland gaan de prijzen stijgen.

Volgens NU.nl zou Netflix meer geld willen uitgeven aan originele series, zoals The Crown en Stranger Things. Daarom zouden de prijzen stijgen. Er moet in 2017 meer dan 1000 uur aan originele content op Netflix komen.