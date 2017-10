Dit moet je weten op dinsdagochtend 24 oktober

Wat moet je weten op deze maandagochtend 23 oktober? Metro zet het voor je op een rij.

Wat er vannacht gebeurde

Zes terreurverdachten gearresteerd in Marokko

In Marokko zijn er zes terreurverdachten gearresteerd. De autoriteiten in het Noord-Afrikaanse land melden dat ze waarschijnlijk bij een groep horen die gelieerd is aan IS.

De groep zou actief zijn in acht verschillende Marokkaanse steden en dorpen.

Aantal banen in uitzendbranche op recordhoogte

Er is in 2016 een record geboekt op het gebied van uitzendbanen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens het CBS gaat het om 725.000 uitzendbanen. Zij vormen 4 procent van de werkenden in Nederland.

Wat er verder in het nieuws is

Asscher pleit voor schrappen bezuinigingen wijkverpleging

Lodewijk Asscher heeft een brandbrief geschreven, waarin hij oproept een bezuiniging van 100 miljoen euro op de wijkverpleging te schrappen. Dit meldt het AD.

„Veel wijkverpleegkundigen gaan gebukt onder een te hoge werkdruk. Daarom moet er juist meer ruimte komen, zodat ze hun werk goed kunnen doen”, aldus de afzwaaiend minister.

Asscher pleit ervoor dat de bezuiniging al tijdens de eerste bijeenkomst van het nieuwe kabinet geschrapt wordt.

Voetbalsters strijden voor hogere vergoeding

De voetbalsters die uitkomen voor ons nationale team vinden dat zij als Europees kampioen recht hebben op betere arbeidsvoorwaarden. Hierover gaat de spelersraad woensdag met de KNVB in gesprek, meldt Trouw.

Betere arbeidsvoorwaarden gaan voornamelijk over een hogere vergoeding. „We hoeven niet meer het schoothondje van het voetbal te zijn”, aldus voetbalster Vivianne Miedema.

Zij geeft aan dat eenzelfde betaling als de mannen ver weg is. De Noorse voetbalsters wisten dit echter wel voor elkaar te krijgen: hun salaris wordt in de toekomst gelijk aan dat van hun mannelijke tegenhangers.

Loting geneeskundestudenten aan de deur niet beter

De afschaffing van de centrale loting voor geneeskundestudenten heeft niet gezorgd voor betere resultaten, meldt Trouw.

Met de beslissing om universiteiten hun studenten zelf te laten selecteren, ook per loting, zouden er betere resultaten geboekt moeten worden. Dit blijft echter uit, op hogere scores aan nauwkeurigheid en de mate van extravertheid na.

Wat er vandaag staat te gebeuren

Hoger beroep Wilders in ‘minder Marokkanen proces’ van start

Dinsdag begint het hoger beroep tegen Geert Wilders in het proces om de vraag van de PVV-voorman of zijn aanhangers meer of minder Marokkanen wilden.

Wilders werd op december 2016 schuldig bevonden aan het aanzetten tot discriminatie en groepsbelediging om de uitspraak die hij in 2014 deed, maar kreeg geen straf opgelegd. Het OM eiste 5000 euro boete.

Zowel Wilders als het OM gingen in hoger beroep. Op dinsdag en donderdag zijn er regiezittingen waarbij beide partijen onderzoekswensen kunnen indienen, waarna het proces inhoudelijk van start gaat.

Uitspraak in zaak Haagse politiemol

Dinsdag staat ook de zaak van de Haagse politiemol Amine A. op het programma.

A. heeft volgens het OM het ambtsgeheim geschonden door in de systemen van de politie te zoeken naar info over hennepkwekerijen. Deze zou hij in ruil voor geld hebben doorgespeeld aan een vriend.

Eerder eiste het OM vijf jaar cel.

Voetbalsters spelen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen

De Oranje Leeuwinnen mogen weer aan de bak. Het team van coach Sarina Wiegman neemt het om 19.00 in Groningen op tegen Noorwegen.

Deze zomer, toen de Nederlandse voetbalsters de Europese titel wisten te bemachtigen, wonnen ze de openingswedstrijden tegen de Scandinaviers met 1-0.

Het weer

Het wordt een grijze dag, met bewolking en hier en daar een regenbui. Het wordt 16 graden.