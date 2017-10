Feest voor de dorstige Efteling-fans onder ons: de Efteling komt met een eigen biertje! En het allerleukste is dat we de naam zelf mogen bedenken. Of het een normaal biertje, witbiertje of seizoensbiertje wordt, is nog niet bekend.

Par-bier hier...

De eerste originele namen stromen al binnen. ‘Goudslokje’, ‘Het Loonsche Goud’, ‘Sprookjesbier’, ‘Bier vol Wonderen’, en ‘Holle Bolle Gist’. Weet jij een betere naam te bedenken? Je kunt suggesties voor de naam indienen via de Facebookpagina van de Efteling. Op 1 november wordt de winnaar bekend gemaakt. Deze persoon mag als eerste een glas Efteling-bier heffen.

Bierbrouwerij

Het bier wordt vlakbij het park verbouwd, in het natuurgebied ‘het Loonsche Land’. Meesterbrouwer Gerard (Hertog Jan) en de directeur van het pretpark creëren samen het biertje.

Voorlopig wordt het biertje alleen nog geschonken in het vakantiepark van de Efteling. De vraag is nog of ze het biertje ook in het park zelf gaan schenken. Wie weet niet voor iedereen verstandig om na wat pilsjes een ritje in de Python te maken.