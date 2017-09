Zoontje van Asscher tekent Eberhard Van Der Laan

PvdA-leider en vicepremier Lodewijk Asscher woont samen met zijn gezin in Amsterdam. De stad waar hij jarenlang politiek actief is geweest in de gemeenteraad, als wethouder en later als waarnemend burgemeester van Amsterdam, tot Eberhard van der Laan hem opvolgde.

Zijn tienjarige zoontje kreeg als huiswerk de opdracht: ‘vertel iets over wat je opviel in het nieuws’. De premier plaatste een foto van het uiteindelijke resultaat van de door zijn zoontje gemaakte opdracht.

De tekening is goed gelukt. De karakteristieke trekken die Van Der Laan typeren, zoals zijn grote neus en ook zijn ambtsketting, zijn in de tekening verwerkt.

Ik ben dankbaar voor Eberhards zorg en ik vind het jammer dat hij er straks niet meer is en ik zal goed voor onze stad zorgen', schrijft zijn zoontje.