Reddingsbrigade Nederland viert 100-jarige bestaan

Het begon met vijf reddingsbrigades verdeeld over het land. Vijf brigades die waren opgericht om zwemmers te leren hoe je mensen kunt redden die niet kunnen zwemmen. Na de eerste initiatieven in Den Bosch, Amsterdam, Breda, Den Haag en Haarlem werd een overkoepelend orgaan opgericht om uniformiteit aan te brengen: het begin van de Nederlandsche Bond tot het Redden van Drenkelingen. Zaterdag viert de Reddingsbrigade Nederland haar honderdjarige bestaan.

In een eeuw tijd is Reddingsbrigade Nederland uitgegroeid tot een landelijke vereniging van 166 aangesloten Reddingsbrigades. De lifeguards voeren jaarlijks gemiddeld 9.000 hulpverleningsacties op zee en in recreatiegebieden uit.

Stagnering

Uit een rapport van het Mulier Instituut dat eerder deze week verscheen, blijkt dat de kans op verdrinken in Nederland lager is dan in veel andere landen. ,,We zien daarin waardering voor de eigen inspanningen en de inspanningen van de diverse andere organisaties die zich er sterk voor maken dat Nederlanders veilig van het water kunnen genieten", aldus de Reddingsbrigade.

Volgens het rapport is de kans op verdrinking in Nederland de laatste 25 jaar echter niet verder gedaald. De kans op verdrinkingen onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond ligt nog altijd ruim twee maal zo hoog als onder andere Nederlanders.

Toezicht houden

,,Ondanks dat in Nederland de kans op verdrinking kleiner is dan in andere landen, verdrinken er jaarlijks nog teveel mensen. Voor een aanzienlijk deel van deze verdrinkingen geldt dat dat onnodig of vermijdbaar is." aldus Koen Breedveld, directeur Reddingsbrigade Nederland. ,,Er verdrinken nu veel minder mensen dan honderd jaar geleden, maar de laatste 25 jaar stagneert het. We accepteren blijkbaar een risico op verdrinkingen op plaatsen waar we geen toezicht houden. Want het aantal kan nog verder omlaag.''

Eerder maakte de organisatie bekend dat dit jaar 15 zwemmers verdronken, van wie een deel op plaatsen waar de Reddingsbrigade graag had willen surveilleren. Breedveld: ,,Meer controle vraagt om meer investering, maar hebben we dat ervoor over? Of vinden we dit aantal slachtoffers acceptabel? Het ontbreekt vooralsnog aan een goede norm waaraan wij ons kunnen meten. Onze lifeguards kunnen niet op elk tijdstip overal zijn. Soms lukt het om betaalde krachten in te huren om ons te assisteren, soms ook niet.''

Ken jij deze vijf grepen?

Gevaren

Het afgelopen seizoen redde de Reddingsbrigade 176 mensen direct van de verdrinkingsdood. Dit aantal is exclusief de acties waarbij iemand het zonder de aangereikte hulp van de brigade waarschijnlijk ook had gered. De meeste mensen die in nood komen, zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren op het open water, zegt Breedveld. ,,Ze beseffen niet dat de zee of een recreatieplas anders is dan een zwembad en worden verrast door de stroming of plotselinge diepte. Of overvallen door de kou. Het is van invloed dat mensen tegenwoordig minder goed zwemmen dan vroeger. Toen ik kind was, zwommen we veel vaker dan de jeugd van nu doet.''

Zoals veel organisaties, is het ook voor de Reddingsbrigade Nederland lastig om vrijwilligers te vinden. Een groot verschil is dat ze de organisatie wel vaak trouw blijven als ze er eenmaal voor werken. ,,Ze ervaren veel genoegdoening'', zegt Breedveld. ,,Ik was deze week bij een seniorenterugkomdag in een zaal vol mensen die zich een leven lang aan ons hebben verbonden. Veel vrijwilligers melden zich spontaan bij ons aan, vanwege het maatschappelijk belang.''

Jongeren

Daarnaast richt de organisatie zich op de jeugd. ,,Na het behalen van hun zwemdiploma gaan veel kinderen bij ons verder met zwemmend redden. Tijdens de middelbare schooltijd haken de meesten af, maar daarna komt een deel weer terug. Onder de lifeguards hebben we veel jongeren. Dat is fijn, want ook voor de toekomst hebben we iedereen keihard nodig.''

Het honderdjarige bestaan van Reddingsbrigade Nederland wordt zaterdag feestelijk gevierd in attractiepark Duinrell. Ook koning Willem-Alexander is aanwezig: hij gaat in gesprek met vrijwillige redders en medewerkers en neemt een speciaal jubileumboek in ontvangst.