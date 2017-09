Nick (24): Verbied opleidingen zonder toekomst

Nick Kiran (24) uit Rotterdam is succesvol ondernemer en valt in die functie onder het Ministerie Economische Zaken. Als hij beheerder was van de schatkist dan zou dit zijn troonrede zijn.

Naast het ondernemen volg ik een masteropleiding in Tilburg. Dat valt soms moeilijk te combineren. Vooral omdat nog te vaak gedacht wordt in oude denkpatronen; van strikte taakomschrijvingen tot een van negen-tot-vijf-mentaliteit en fysiek aanwezig zijn op kantoor. Dat moet beter kunnen.

Veel banen straks niet meer nodig

De wereld van morgen is er echter één waarbij hele andere vaardigheden en kennis nodig zijn. Grote kans dat we door technologische ontwikkelingen binnen vijf tot tien jaar de volgende radicale economische wijziging tegemoet gaan. Nu nog opleiden voor banen die binnen no-time onder het kopje ‘niet meer nodig’ vallen, zou eigenlijk bij wet verboden moeten zijn. We zitten in de sneltrein van transitie; alleen heeft nog niet iedereen dat door.

Als ik beheerder van de schatkist was, dan zou ik investeren in onderzoek naar zaken als het basisinkomen, slimme (duurzame) technologie en hoe technologie de zorg kan versterken; dát heeft de toekomst. Desondanks investeert de overheid te vaak in projecten die meer aan symptoombestrijding doen, dan dat ze daadwerkelijk een steentje bijdragen aan de bekende doelstellingen.

Te veel bemoeienis

Ik zou de écht goede initiatieven in de energietransitie flink steunen, vooral de voorlopers. Denk aan gemeenten die nu inzetten op aardgasvrije en off the grid woonwijken. Help die mensen en investeer niet in ‘elektrische’ auto’s die na 15 kilometer gewoon weer overschakelen op een ronkende diesel.

De regering bemoeit zich in mijn ogen te veel met de start-up sector. Als jij écht een goed idee hebt, dan heb je helemaal geen hulp nodig vanuit de regering. Steun proven concepts en blijf geld stoppen in innovatie. Maar laat de markt de filter zijn. Start-ups financieren om ze later enkel te zien falen, omdat niemand op hun product of dienst zit te wachten, is je geld weggooien. Beter ondersteun je bedrijven die klappers maken om nóg grotere klappers te maken.

Het leven wordt spannender en dynamischer

Wat wil je nog kwijt? Verwacht veel verandering de komende jaren. Snap ook en omarm het feit dat je niet ergens 40 jaar op rij hetzelfde werk zal doen. Het leven wordt spannender en dynamischer. Wees zelf dus ook dynamisch; blijf leren en jezelf uitdagen. Stilstaan is achteruit gaan. Lopen is bijblijven. Maar als je kunt rennen, ren! Dan pas kom je ergens.