Ex-militair Lianne: Veiligheid is niet gratis!

Lianne Doornenbal (40) uit Werkendam is ex-militair bij de Koninklijke Luchtmacht en nu actief als thuisfront voor haar man die militair is. Ze valt onder het Ministerie van Defensie. Als zij beheerder was van de schatkist dan zou dit haar troonrede zijn.

Er gaat in mijn ogen niet veel goed in ons vakgebied. Alleen omdat de militairen een can-do mentaliteit hebben, komen ze ver om problemen op te lossen. Zoals je nu ziet op Sint-Maarten. Onder zware omstandigheden taken volbrengen, terwijl er niet voldoende voorraad is op diverse onderdelen.

Al 4 jaar geen cao

Militairen moeten onder hele zware omstandigheden werken. Er is veel te weinig personeel, munitie, materieel en er is al 4 jaar geen cao. Gevolg hiervan is dat er te weinig geoefend en getraind kan worden, waardoor de veiligheid in gevaar komt. Ik vind dit onverantwoord. Militairen moeten juist in kunnen staan voor onze veiligheid en hun werk goed en veilig kunnen doen om bescherming te bieden aan de bevolking. Dat betekent ook dat er niet te lang op onderdelen gewacht moet worden, want op die manier kunnen de militairen niet op een goede manier hun werk doen.

Personeelsbeleid deugt niet

De regering laat grote steken vallen met betrekking tot het personeelsbeleid bij defensie. Het is zeer slecht dat militairen jaar in jaar uit geen salarisverhoging krijgen en dat er nu al 4 jaar geen cao is. Daarnaast is het schandalig dat we er netto op achteruit zijn gegaan in januari. Dit met bedragen variërend tussen de 65 en 125 euro per maand. Daarnaast vergeet de regering dat bij de meeste militaire gezinnen de moeder vaak thuis is voor de zorg van de kinderen, omdat de mannen op missie moeten en vaak lang van huis zijn. Een flinke aanslag op de portemonnee van militairen en een flinke aanslag op de financiële situatie van het gezin.

Als ik beheerder van de schatkist was, zou ik direct een paar miljoen extra besteden aan het omhoog en op peil brengen van het salaris van het defensiepersoneel. Zij verdienen echt meer en een goede cao. Pas dan gaan mensen zich gewaardeerd voelen. Daarnaast dient de defensieorganisatie op orde gebracht te worden zodat Nederland weer kan voldoen aan de internationale afspraken die er gemaakt zijn. Veiligheid is zeker nu belangrijk. Dat zou iedereen zich moeten realiseren.

Wat ik de samenleving wil meegeven is dat onze veiligheid niet gratis is, maar wel heel erg belangrijk. We willen immers allemaal veilig kunnen leven. Besef dat de mannen en vrouwen bij defensie voor onze veiligheid dienen. Maar zij dienen dan wel hun taak goed te kunnen uitvoeren met de juiste middelen, en dit kost geld.