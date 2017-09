Dit moet je weten op woensdagochtend 13 september

Grote brand in monumentaal pand Wolvega

In het Friese Wolvega heeft vannacht een grote brand gewoed. Het voormalig gemeentehuis, een monumentaal pand waarin een restaurant is gevestigd, stond om nog onbekende redenen in de fik.

De bovenverdieping van het gebouw is compleet uitgebrand en ook de benedenverdieping is enorm beschadigd. De brandweer beschouwt het pand als verloren.

Bij de brand zijn geen slachtoffers gevallen. Wel zijn vier mensen behandeld omdat ze rook hadden ingeademd.

Trump mag breed inreisverbod invoeren

De blokkade op het recente inreisverbod van president Trump wordt eind oktober definitief opgeheven. Dat bepaalde het Amerikaanse Hooggerechtshof dinsdag.

Door deze ontwikkeling heeft Trump de kans om een breder inreisverbod in te voeren. Het Hooggerechtshof gaat uitzoeken of het inreisverbod ongrondwettelijk is, omdat het hiermee moslims zou discrimineren.

Sagrada Família enige tijd ontruimd na bommelding

Na een bommelding was de Sagrada Família in Barcelona dinsdagavond voor enige tijd ontruimd. In de buurt van de wereldberoemde kathedraal stond een verdacht busje geparkeerd.

De politie besloot maatregelen te treffen en stuurde experts naar de plek, waar er door middel van een robot werd onderzocht of het inderdaad om explosieven ging.

Dit bleek niet het geval. De Sagrada Família was een mogelijk doelwit van de terroristen die in augustus toesloegen in Barcelona in Camrbils, zo bleek later.

Wat er verder nog in het nieuws is

Vliegtuigstoel reserveren steeds duurder

Zelf bepalen waar je plaatsneemt in het vliegtuig en bij je reisgenoten zitten? Dat gaat je geld kosten, net als zoveel andere dingen die tegenwoordig als ‘extraatje’ worden gezien.

De Telegraaf meldt dit op basis van een onderzoek van Tix.nl, dat werd gedaan onder vijftien luchtvaartmaatschappijen. De kosten die in rekening worden gebracht voor het reserveren van vliegtuigstoelen worden steeds hoger.

En zoals dat met zoveel dingen het geval is, is er veel verschil is stoelprijzen tussen de plekken en de maatschappijen.

Vluchtelingen betalen oversteek met organen

Tientallen vluchtelingen hebben de oversteek naar Europa betaald door hun organen te verkopen. Dit weet tv-programma Zembla uit een gesprek met een orgaanhandelaar uit Cairo.

De betreffende uitzending komt vanavond op de buis. Het zou het eerste bewijs zijn van orgaanhandel met betrekking tot vluchtelingen. De man met wie Zembla sprak ontvangt per nier 20.000 dollar van een dokter. Welk percentage hij hiervan aan de vluchteling zelf geeft, mag hij zelf bepalen.

Een hulpverlener zegt dat 75 procent van de transplantatie-artsen in Egypte betrokken is bij orgaanhandel. Vluchtelingen, in dit geval van Eritrese en Soedanese afkomst, zouden onder valse voorwendselen naar het ziekenhuis worden gelokt.

Dit gaat er vandaag gebeuren

Code oranje afgegeven

We wisten het al een paar dagen, woensdag is het de dag van code oranje in Nederland. In de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen en Friesland en op de Wadden gaat het flink los.

In de ochtend en middag kunnen we rekenen op flinke windstoten in de categorie zwaar tot zeer zwaar. In de ochtendspits in de betreffende kustgebieden kunnen automobilisten hier al flink last van hebben.

Ronduit stormachtig dus. Naast de windstoten kun je vandaag ook rekenen op buien. Tegen de avond zal het geleidelijk aan rustiger worden.

Feyenoord eindelijk weer eens aan de bak in de Champions League

In het seizoen 2002 / 2003 stonden ze er voor het laatst: de Champions League. Feyenoord mag na hun kampioenschap van afgelopen seizoen eindelijk weer een wedstrijd in de hoogste klasse van het Europese voetbal spelen.

De tegenstander is niet de minste. De Rotterdammers ontvangen woensdagavond Manchester City in de Kuip.

Uitspraak in Miljoenenjachtzaak

Hij drukte per ongeluk op de knop en liep daardoor wellicht 5 miljoen euro mis. Vandaag dient de zaak van Arrold van den Hurk tegen Endemol.

Bijna drie jaar geleden accepteerde Van der Hurk onverwacht het bod van 125.000 dat hem door ‘bank’ was geboden in het befaamde koffertjesspel van Linda de Mol.

Advocaat Peter Plasman bood Van den Hurk zijn diensten aan. Zijn client en hij willen dat het spel alsnog afgemaakt wil worden. Endemol denkt daar geheel anders over en stelt nog steeds dat de koffer stond voor de kans op een prijs en dus geen garantie op 5 miljoen euro is.