Recordbedrag voor vluchtelingen bij elkaar gelopen

De Nacht van de Vluchteling startte zaterdag voor het eerst ook in Amsterdam. Metro liep mee in de stoet.

Hoever zou jij ’s nachts lopen uit angst voor geweld? Een tekst op een bord langs de Amsterdamse route van de Nacht van de Vluchteling. Tweeduizend mensen offerden in de hoofdstad hun avond en nacht op voor een wandeling van 10, 20 of 40 kilometer. De 40 in het holst van de nacht, de kortere afstanden ’s avonds. Ook in Rotterdam en Nijmegen werd gelopen om geld op te halen voor vluchtelingen wereldwijd. Het startschot van tv-man Art Rooijakkers klonk op het Westergasfabriekterrein.

Deskundige

Een bijzondere deelneemster aan de 10 kilometer is Rand. Ze loopt alleen. Rand werd in 1981 geboren uit Irakese ouders, maar zag haar land nooit. Haar vader en moeder waren gevlucht naar Koeweit, waar Rand ter wereld kwam. „Ze hadden het prima, maar na de Golfoorlog was het voor Irakezen niet meer veilig en gingen we naar verschillende landen.” Uiteindelijk streek het gezin in Nederland neer en maakte Rand een reis langs diverse kampen ons land. Nu is Rand Amsterdamse. Ze spreekt perfect Nederlands, werkt als bedrijfskundig adviseur en heeft een cadeau- en traktatiebedrijf, Best Wishes.

„Ik kwam er kortgeleden pas achter dat er een Nacht van de Vluchteling is”, vertelt ze al wandelend op de hete Amsterdamse avond. „Gelukkig kon ik me nog aanmelden.” Beleefd slaat Rand een aangeboden flesje water af. De Metro-verslaggever is even vergeten dat we midden in de Ramadan zitten en de zon nog niet onder is. Rand heeft ’s nachts om kwart voor drie voor het laatst iets gegeten en gedronken, maar de looptocht gaat haar goed af. Ze vindt het belangrijk om erbij te zijn. „Omdat ik zelf gevoeld heb wat vluchtelingen moeten meemaken. Niet op de ernstige manier die ik nu op televisie zie, maar ik voel me wel geroepen om anderen te helpen.”

Lieve mensen

Dat kan tijdens de Nacht van de Vluchteling natuurlijk door je te laten sponsoren en zo geld op te halen voor vluchtelingen die in eigen regio zijn opgevangen en verstoken zijn van basisvoorzieningen. Rand heeft in haar korte voorbereiding toch nog wat geld bijeengesprokkeld. „Ik vond enkele lieve mensen die bereid waren een bijdrage te leveren. Ik ben hen dankbaar.” En volgend jaar? Rand: „Misschien schaal ik wel op naar de 20 kilometer.”

De 20 kilometer lopen Joyce, Daisy (beiden uit Leiden) en Lisa uit Den Haag deze editie wel. Alle drie getooid met zonnebril rusten ze even uit op de veerpont die de deelnemers naar Amsterdam-Noord vaart. „Vorig jaar zelfs 40, van Rotterdam naar Den Haag”, vertelt Lisa. Dat vonden ze nogal een eind, dus deze keer is gekozen voor de kortere versie in de hoofdstad.

Negativiteit

De dames lopen om de vluchtelingen wereldwijd (dat zijn er op dit moment 65 miljoen, red.) te steunen. Lisa: „En omdat we het belangrijk vinden dat dit wordt gedeeld, dat mensen zien hoe anderen zich voor de medemens inzetten.” Ze geven aan, dobberend op het IJ, dat er namelijk nogal wat negativiteit om het evenement hangt. Toegegeven, ook op Metro’s Facebook regent het onder Nacht van de Vluchtelingartikelen meningen dat vluchtelingen waar dan ook het allemaal zelf maar moeten oplossen. Joyce, Daisy en Lisa hebben 500 euro opgehaald, maar makkelijk ging dat niet. Daisy: „In mijn directe omgeving was het al lastig. Mensen zijn helaas negatief over het geld ophalen voor vluchtelingen. Men denkt dat het over vluchtelingen in Nederland gaat, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo.”

Niemand van de wandelaars laat zich echter weerhouden. Eenmaal terug op het Westgasfabriekterrein krijgen velen tot hun verrassing door tv-presentator Johnny de Mol een medaille om de nek gehangen. Ze zijn er volgend jaar vast weer bij, want dat vluchtelingenprobleem is nog lang niet opgelost.

Twee records

De Nacht van de Vluchteling 2017 heeft twee records opgeleverd. Vijfduizend mensen verschenen aan de start, waar dat in eerdere edities drieduizend was. Voor organisator Stichting Vluchteling was de opbrengst echter nog mooier. Het bedrag, ruim 1,5 miljoen euro, werd niet eerder opgehaald. Het geld wordt gebruikt voor vluchtelingen die zijn opgevangen in eigen regio.