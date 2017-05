Rooijakkers blij als er thuis ook echt een huis ís

Ambassadeur Art Rooijakkers doet de volgende maand voor de derde keer mee aan de Nacht van de Vluchteling.

Art Rooijakkers zet zich sinds jaren in voor de Stichting Vluchteling. De Nacht van Vluchteling van deze stichting, van 17 op 18 juni, heeft deze editie na Rotterdam en Nijmegen een derde startplaats: Amsterdam. In de hoofdstad worden vanaf de Westergasfabriek de nachtelijke 40 kilometer, maar in de avond ook twee kortere afstanden gelopen (10 en 20 kilometer). Tv-presentator Rooijakkers (onder meer Wie Is De Mol?) is erbij.

Wanhopig zijn

Waarom heb je je een paar jaar geleden aan de stichting verbonden?

Ik las toen een verhaal dat er meer vluchtelingen dan ooit zijn, ook nu nog zo’n 65 miljoen. Ik vond dat een hartverscheurend aantal. Ik ben in de bevoorrechte positie dat ik veel op reis mag voor mijn werk, maar ik ben ook altijd blij als ik weer naar huis mag en dat er dan een huis ís, dat er vrienden en familie zijn en nu ook twee dochters (Rooijakkers werd onlangs vader van een tweeling, red.). Als je dat allemaal moet achterlaten, betekent het dat je wanhopig bent. Daarvoor wilde ik me inzetten. Dat kwam ook door een ontmoeting met Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling. Veel mensen zijn achterdochtig als het om goede doelen gaat, vragen zich af of hun geld wel goed terechtkomt. Dat snap ik, want ik had het zelf ook. Tineke was openhartig en ik mocht alle boeken inzien. Ze vertelde ook wat Stichting Vluchteling niét kan en wat niet opgelost kan worden. Ik vertrouwde haar en dacht: ik wil jullie helpen.

En nu ben je samen met Waldemar Torenstra al weer even ‘het gezicht’.

Ja, heel graag. Hulp aan gebieden met crisissituaties, hoe je ook denkt over vluchtelingenstromen in Europa, daar kun je niet op tegen zijn. We helpen mensen die bijvoorbeeld een aardbeving hebben meegemaakt of een hongersnood meemaken, in hun eigen regio. Er wordt niet geprobeerd de armoede even uit de wereld te helpen. De hulp van Stichting Vluchteling is heel concreet.

60 miljoen vluchtelingen

Waar gaan we van 17 op 18 juni voor lopen en/of sponsoren?

Voor vluchtelingen wereldwijd. De focus ligt in deze tijd op Syrië en Europa. Logisch, dat raakt ons direct. Maar de ruim 60 miljoen vluchtelingen zitten op heel veel plaatsen, sommige groepen zijn zelfs vergeten. Dat laatste is extra tragisch. Wist je dat er mensen zijn die al twintig jaar in een vluchtelingenkamp zitten? Twintig! Voor het lot van al die mensen lopen we.

Jij hebt kampen in Syrië, Irak en Tanzania bezocht. Wat voor verhaal blijft je altijd bij?

Twee jaar geleden was ik in Noord-Irak, waar 50.000 Yezidis door IS-strijders de berg Sinjar opgejaagd waren. Hele families konden verhongeren. Door tussenkomst van internationale organisaties zijn veel mensen gered. Velen haalden het ook niet of waren totaal getraumatiseerd. Ook voor die laatste groep is Stichting Vluchteling er, om opvang te bieden.

Jij liep al de 40 kilometer in Nijmegen en Rotterdam en straks die van Amsterdam. Als ervaringsdeskundige: hoe krijg je door ‘de Nacht’ het gevoel dat je iets voor vluchtelingen betekent?

Het is in de nacht, als ook veel vluchtelingen lopen en is dus symbolisch. Het vergt iets van je inlevingsvermogen. Maar ik vind het bijzonder en hartverwarmend dat mensen bereid zijn hun nachtrust op te geven uit solidariteit met vluchtelingen. Je behoort bijna ongezien bij een groep van duizenden die met z’n allen besloten hebben: deze nacht zetten we ons in voor mensen die het veel slechter hebben dan wij. Door geld op te halen hopen we hun lot te kunnen verlichten.

Hoe zou jij mensen overhalen mee te doen of te sponsoren?

Dan zeg ik, en dat zeg ik nu natuurlijk als kersverse vader: stel je voor dat je met je gezin met jonge kinderen op de vlucht moet slaan en je huis moet achterlaten omdat je je er niet meer veilig voelt en er geen veilige toekomst ziet. Stel je dat voor in een tijd waarin we met gemak de wereld over vliegen, mensen de ruimte insturen en zoveel kunnen. Dan zouden we toch ook voor het lot van vluchtelingen moeten kunnen zorgen. Het vluchtelingenprobleem wordt heus niet even opgelost, maar we zouden toch in ieder geval in staat moeten kunnen zijn om mensen die het overkomt te helpen. Stel je voor dat wij vanuit Nederland op pad moeten, dan hoop je ook dat er mensen zijn die iets voor je willen betekenen.

Startschoten

Johnny de Mol

Geraakt door de vluchtelingencrisis is tv-presentator Johnny de Mol met zijn stichting Movement on the Ground onder andere actief in Griekenland. Hij verricht het startschot van de 40 kilometer van Amsterdam. De Mol is er trots op dat hij bij de Westergasfabriek het startschot mag geven. „De Nacht van de Vluchteling is een geweldig initiatief en laat opnieuw zien dat iedereen in actie kan komen. We zijn er met elkaar verantwoordelijk voor de wereld een mooiere en betere plek te maken. Ik draag Stichting Vluchteling dan ook een warm hart toe.”

Hadewych Minis

Hadewych Minis, zangeres en actrice, is voor het tweede achtereenvolgende jaar betrokken bij de Nacht van de Vluchteling. Zij verricht het startschot van de 40 kilometer van Rotterdam en doet dat bij de Maassilo samen met burgemeester Ahmed Aboutaleb. „Ik wil met mijn deelname bewustzijn creëren én een steentje bijdragen. Ik vind het heel mooi dat er zo veel mensen zijn die er hetzelfde over denken. Het wordt een nacht om nooit te vergeten.”

Andrew Makkinga

In april bezocht radiomaker Andrew Makkinga (Nieuws & Co, Radio 1) in zijn geboorteland Oeganda vluchtelingenkamp Bidibidi. Met maar liefst 275.000 inwoners is dat het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Makkinga verricht het startschot van de 40 kilometer van Nijmegen (De Kube Honigcomplex). „De omstandigheden in het kamp zijn zeer schrijnend. Ik voel me nauw betrokken bij het belangrijke werk van Stichting Vluchteling en ben daarom sinds 2010 betrokken bij de Nacht van de Vluchteling.”

Meer info vind je op www.nachtvandevluchteling.nl.