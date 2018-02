Sleazefest: het wildste feestje van het jaar

Organisator Björn Ottenheim over Sleazefest Winter Edition, dat morgen voor de tweede keer in Pllek wordt gehouden.

Wat in 1999 begon als een volgens organisator Björn Ottenheim „uit de hand gelopen barbecue” vol aangebrand vlees, koud bier, tequila en vuige bands gespecialiseerd in lo-fi punk en obscure garagerock, is bijna twintig jaar later uitgegroeid tot een internationaal geliefd festival met een zomer- en een wintereditie. Sleazefest is volgens kenners van de wat obscuurdere rockvarianten het opwindendste en wildste feestje van het jaar.

Sleazen aan het IJ

De ingrediënten zijn nog ongeveer dezelfde als destijds, maar de locatie verandert nog al eens. Via Ruigoord, het ADM-terrein, Timboektoe Beach en het Skate Cafe (zomereditie afgelopen augustus), kwam de Sleazefest Winter Edition in Pllek, pal aan het IJ op het NDSM-terrein in Amsterdam Noord terecht, waar het morgen voor de tweede achtereenvolgende keer plaatsvindt.

Vuurwerk

„We hebben een verschrikkelijk vette line-up en eigenzinnige sideshows”, zegt Ottenheim, behalve organisator ook helft van het opzwepende orgelrockduo zZz en een van de grondleggers van Sleazefest. „Tussen bands en cocktails door slaan onze dj’s je om de oren met de sexieste rock-'n'-roll, exotica, beat en garagepunk aller tijden. Alles wordt op gepaste wijze begeleidt door koud bier, de Pussy bar, vuurwerk en een uitzinnig publiek.”

De Diepte

Het festival wordt van meet af aan georganiseerd door vrienden die in café De Diepte een twee thuis hadden gevonden. Een legendarisch café en podium voor garagerock en rock-‘n’-roll bandjes zoals The Black Lips, The Spits en King Khan. „Het was de rock-‘n’-rollste tent van de stad”, zegt Ottenheim. „Talloze garage-, surf- en punkbandjes heb ik er gezien en een sluitingstijd was er praktisch niet. Helaas is het een aantal jaar terug gesloten. Met Sleazefest houden we met deze vriendenclub de eer van De Diepte hoog.”

Zwitserse trash

Die vette line-up waar hij het over heeft komt traditiegetrouw uit alle windstreken, met bijvoorbeeld Reverend Beat-Man (maakt ‘psychobilly trash’) uit Zwitserland, the Devils uit Italië en Los Bastardos, dat ook wel bekend staat als de Spaanse Motörhead. Uit Nederland komen onder anderen ET Explore Me en de garagerockers van Abdomen.

Boomlange kerels

Wat de sideshows betreft: bij Ren Tattoo kun je gratis SLEAZE op je lijf laten zetten, waarna je de rekening aan Ottenheim mag geven, in de Giant Tikibar staan „twee boomlange kerels de beste cocktails te shaken” en bij Jan de Visserman eet je „verse oesters uit de Waddenzee.” En dan de Pussybar, ja, alleen mensen die ooit een editie van Sleazefest hebben meegemaakt weten wat dat is en wat daar gebeurt.

Sleazefest Winter Edition, zaterdag 10 februari van 21.00 tot 05.00 uur in Pllek in Amsterdam Noord.

