Lil Kleine weet waar hij gelukkig van wordt

Met het verschijnen van zijn gloednieuwe plaat Jongen Van De Straat beweert Lil Kleine dat hij zijn meest volwassen album tot op heden heeft gemaakt. „Wat je nu hoort, is een versie van mezelf waar ik meest achtersta.”

Jongen Van De Straat is het derde album van de als Jorik Scholten geboren rapper. Er is veel gebeurd sinds hij drie jaar geleden zijn voorgaande langspeler Alleen uitbracht, met daarop de nummer 1-hit Krantenwijk. Zo scoorde hij nog een batterij aan hitsingles, vaak als gast op andermans nummers, hij lanceerde zijn eigen kledinglijn JORIK, hij verloofde zich met zijn grote liefde Jaimie Vaes en afgelopen zomer zag hun zoontje Lío het levenslicht.

Allemaal onderwerpen die uitgebreid aan bod komen op het 22-tracks tellende album, met bijdragen van onder meer Frenna, Josylvio en Ronnie Flex. „Het gaat nu zoals ik vroeger wilde dat het zou gaan”, vertelt Lil Kleine in een riante hotelkamer, in de aanwezigheid van zijn geliefde en zijn kind. „Omdat ik daar zo trots op ben, daar gelukkig mee ben en dankbaar voor ben, wil ik dat uiten op mijn plaat. Ik was ook gelukkig ten tijde van Alleen, maar nu gaat het nog wat beter. Ik heb daar ook heel veel van geleerd.”

De albumtitel is wat anachronistisch, want dat straatschoffie uit de Jordaan is hij allang niet meer, zelfs al blijft dat imago nog altijd een beetje aan hem kleven. „Het heeft er vooral mee te maken dat het nu in mijn leven heel goed gaat; ik ben gelukkig, heb geld in mijn zak, heb een mooi kind en een mooie vrouw. Een jongen van de straat is het tegenovergestelde daarvan, dus ik vond het tof om het een naam te geven die verwijst naar waar het allemaal mee begon.” De rapper is heel open over zijn leven in de nieuwe tracks. „Ik vind dat je all the way daarin moet kunnen gaan”, zegt hij over hoe eerlijk hij kan zijn in zijn teksten.

Volwassen

Hoewel hij het een enorm cliché vindt, zegt Lil Kleine desondanks dat dit zijn meest volwassen album tot nu toe is. „Voor mijn gevoel ben ik volwassen. Ik heb dingen geleerd in het leven, ik weet wat me gelukkig maakt en wat ik wil; dat zit heel erg in dit album. Het is niet dat ik hoop dat ik maar weer een hit heb. Niet om mijn eigen muziek af te kraken, maar het is wel even anders dan Krantenwijk of Loterij. Het hebben van een hit was cruciaal, zeker in die tijd, maar dit album is alles behalve dat. Het is niet de makkelijke weg, er is veel muzikale moeite voor gedaan, met invloeden van muziek van vroeger erin. Wat ik nu zelf graag wil horen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst Loterij heb afgespeeld. Als je jong bent, ben je nog dingen aan het ontdekken, maak je bepaalde keuzes die je later anders zou doen.”

„Ik vind het belangrijk om relevant te zijn voor mensen van mijn eigen leeftijd”, vervolgt hij. „Voor kinderen ben je dat altijd wel, zolang je bekend bent. Er staan echt wel nummers op waarvan we de verwachting hebben dat ze een hit worden, maar je hebt het minder nodig.” Om als artiest serieus genomen te worden, moet je dus goed opletten wat voor soort nummers je naar buiten brengt. „Ik zou niet nu nog een Krantenwijk willen uitbrengen. Dan klopt het niet meer. Credibility is het belangrijkste; je moet jezelf hoog houden. Ik vind dat er moeite voor muziek gedaan moet blijven worden.”

Neppe rappers

Naast dat hij zijn persoonlijke geluk tot uiting brengt op Jongens Van De Straat, krijgen sommige anderen een veeg uit de pan, waaronder vloggers die ineens gaan rappen. „Neppe rappers”, zoals Lil Kleine het zelf omschrijft. „Volgens mij hoef ik geen namen te noemen, iedereen weet over wie het gaat. Het is geen echte muziek, dat zijn geen artiesten. Ze hebben er nooit moeite voor gedaan om artiest te worden, dus dat kan ik ook niet serieus nemen. Ik spreek zeker over dat soort mensen. Ik denk dat er veel behoefte is aan dit album; het is iets inhoudelijks, iets dat klopt, waar moeite voor is gedaan.”

Hij ziet rappende vloggers dus zeker niet als concurrentie. „Zolang je zelf het lekkerst gaat, hoef je je daar niet druk over te maken. Maar iemand die passie voor muziek heeft, kan zich daar volgens mij wel aan irriteren. Of ik me eraan irriteer? Nee, ik lach er af en toe om, maar ik heb wel behoefte aan goeie muziek.”