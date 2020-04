Componisten en artiesten doen een beroep op alle Nederlandse radiostations. De campagne Luisternaarons.nu vraagt. vanaf maandag: „Draai zoveel mogelijk muziek van eigen bodem."

Nederlandse artiesten, componisten en tekstdichters roepen de zendermanagers van zowel publieke als commerciële radiostations op, vanaf nu voorlopig zoveel mogelijk muziek van Nederlandse bodem te draaien. Hierdoor komen de Buma en Sena-gelden in ieder geval ten goede aan de Nederlandse musici, die door het wegvallen van alle live-events in Nederland een groot deel van hun inkomsten in rook hebben zien opgaan. De oproep geldt in ieder geval voor zolang evenementen van overheidswege in de ban zijn gedaan.

De campagne is ontstaan door een idee in Zwitserland. Daar draait SRF Virus sinds vorige week alleen nog maar Zwitserse muziek.

Stations nemen ook zelf initiatief

Toevallig kwamen verschillende radiostations zondag zelf naar buiten met een initiatief, al is het voor één dag: Koningsdag op maandag 27 april. Op die dag staat een groot aantal radiozenders twaalf uur lang volledig in het teken van het Nederlandse product. De themadag wil ook een symbool van eenheid zijn: saamhorigheid houdt Nederland bij elkaar in deze tijd. Van 7.00 tot 19.00 uur is op de radiozenders uitsluitend Nederlands product te horen. De deelnemers zijn in elk geval NPO Radio, 100% NL, SLAM!, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica, KINK en Qmusic.

Andere zenders - commercieel en publiek, landelijk, regionaal en lokaal - zijn gevraagd om mee te doen aan de actie. Elk station zal op geheel eigen wijze invulling aan deze dag geven.

Artiesten net als velen zwaar getroffen

Het coronavirus heeft enorme impact op Nederland, stellen de initiatiefnemers van Luisternaarons.nu. Ook de vaderlandse muzikanten worden hard getroffen, vooral nu alle evenementen uit de agenda zijn geschrapt. Deze optredens vormen voor de meeste muzikanten de grootste inkomstenbron. Buma Cultuur, dat zich inzet voor muziek uit Nederland, pleit er bij monde van directeur Frank Helmink voor dat de zendermanagers direct over gaan op Nederlandse muziek: „Zenders betalen Buma en Sena voor het gebruik van muziek. Daarbij maakt het qua afdracht niet uit of het buitenlands dan wel Nederlands nummer is. Laten we er daarom nu tijdelijk voor zorgen dat dat geld naar onze musici gaat. Zij hebben het door het cancellen van al hun optredens niet makkelijk en zijn nu, qua rechten, veelal aangewezen op inkomsten uit eigen land.”

Momenteel is 17 Miljoen Mensen van Davina Michelle en Snelle een van de best beluisterde liedjes:

De campagne start maandag. Helmink: „Op deze manier kunnen we de Nederlandse componisten en muzikanten helpen, zonder dat het wie dan ook moeite of extra geld kost. Sterker: we komen er hierdoor ook achter hoeveel moois er in Nederland gemaakt wordt. Als het lukt om in dertig landen op 180 stations gelijktijdig You’ll Never Walk Alone te draaien, dan moeten wij binnen onze landsgrenzen toch ook wel de neuzen van alle zendermanagers dezelfde kant op kunnen krijgen?”