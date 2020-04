Burgemeesters willen geen Tomorrowland en Rock Werchter

Vlaamse burgemeesters zien het doorgaan van onder Nederlanders populaire festivals Tomorrowland en Rock Werchter niet zitten.

Waar het in Nederland oorverdovend stil blijft over het wel of niet doorgaan van de grote festivals, kunnen de Belgen zich alvast opmaken voor een festivalloze zomer. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem denkt niet dat de evenementen door kunnen gaan, zo stelt hij in Belgische media. Een beslissing hierover wordt op zeer korte termijn verwacht.

Velen ongerust

De Crem reageert op zorgen van de burgemeesters van Boom en Rotselaar, waar respectievelijk Tomorrowland en Rock Werchter plaatshebben. Zij zien het niet zitten om de festivals door te laten gaan vanwege het coronavirus. Niet alleen festivalgangers maar ook buurtbewoners maken zich ongerust omdat naar beide festivals vaak feestvierders uit de hele wereld komen. Ook in Nederland zijn beide festivals populair. Tienduizenden muziek/dance-liefhebbers maken jaarlijks een uitje over de grens naar de grote Vlaamse evenementen.

„De Nationale Veiligheidsraad zal op mijn voorstel op een van de volgende vergaderingen, zoniet de volgende, een heel duidelijk standpunt innemen", aldus De Crem. Eerder stelde Marc van Ranst, de meest gezaghebbende viroloog van België, al dat de kans heel klein is dat deze zomer grote festivals door kunnen gaan.

Drommen mensen voor de ingang van Rock Werchter. Het is amper meer voor te stellen. | Foto: AFP / Jasper Jacobs

Sneeuwbaleffect

In Nederland zijn alle grote evenementen afgelast tot 1 juni. Organisatoren van grote festivals als Pinkpop, Lowlands en Down the Rabbit Hole gaan ervan uit dat deze in principe doorgaan, als er geen nieuwe maatregelen worden aangekondigd.

MOJO, de grootste concertorganisator van Nederland, stelde vorige week wel dat het zich ernstig zorgen maakt over alle festivals. „In theorie gaat alles door en daar gaan we dan ook voor", zei directeur John Mulder tegen 3voor12. „Er zijn nog twee elementen die een rol spelen: als artiesten beslissen om niet te komen, kan dat een sneeuwbaleffect hebben. En het derde: krijgen we voor 1 juni de internationale vliegindustrie weer aan de praat? Want als we artiesten en hun spullen niet van A naar B krijgen, houdt het ook op."

Onhandige post

Rock Werchter postte op Instagram onlangs een foto met een tekst in de orde van 'nog 100 dagen te gaan!'. Dat viel bij festivalgangers totaal verkeerd. De organisatie bood daarop excuses aan en gaf toe dat de foto niet zo handig was. Op het festival in de buurt van Brussel staan voor de komende editie (2 tot en met 5 juli) namen als Pearl Jam, Liam Gallagher, Kendrick Lamar, Twenty One Pilots en System of a Down geprogrammeerd. Dancefestival Tomorrowland in Boom staat gepland van 17 tot en met 26 juli.