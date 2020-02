Sandra van Nieuwland: terug van nooit weggeweest

Sandra van Nieuwland komt vrijdag met een bijzondere single en ze maakt een clubtour. Ze is niet terug, ze is er juist nog altijd.

„Ik ben gelukkig, ik ben happy. Tijdens een schrijfperiode ben je veel op jezelf, dus ik vind het leuk mijn nieuwe single te laten horen, op tournee te gaan en weer wat meer de buitenwereld op te zoeken. Lekker promoten, lekker spelen.”

In een Haarlemse horecazaak zit een tevreden Sandra van Nieuwland achter een verse muntthee. Ze is 43 nu en de gekte rond haar deelname aan de derde The Voice of Holland ligt acht jaar achter ons (‘lang geleden hè?’). Haar teamgenote bij Trijntje Oosterhuis, Leona Philippo, won. Van Nieuwland ging echter met de ene na de andere hit aan de haal. Op een gegeven moment stond ze op 1, 2 én 3 in de hitlijsten en met vijf singles tegelijk in de Top 40 staan, dat lukte geen enkele andere artiest in de muziekgeschiedenis.

Foto: Satellite June

Zijpaden in

Die totale gekte hield na verloop van tijd op, maar stil zat de moeder van drie zonen van 16, 13 en 11 nooit. We zijn inmiddels vier albums en diverse (theater)tournees verder, maar ook zijpaden ging de Haarlemse niet uit de weg. Zo streed Van Nieuwland vijftien dagen in Expeditie Robinson 2015 en maakte zij een tour met Woodstock-klassiekers met tijdelijke collega’s als Paul de Munnik, Ricky Koole en Frank Lammers. Haar leven speelt zich wat minder in de schijnwerpers af. „Laatst ging ik bloedprikken en dan vraagt de arts of ik nog zing, ‘omdat ze me nooit meer hoort’. Ach, dat is niet vervelend hoor, zo gaat dat als je wat minder met je hoofd op de tv bent. Al ik vind ik het uiteraard heel leuk als mensen mijn nieuwe muziek wel kennen. Bezig ben ik in ieder geval altijd.”

Bijzonder onderwerp

Dat gaan we vanaf vrijdag 28 februari merken, want dan verschijnt Van Nieuwlands nieuwe single Little One. Een klein, persoonlijk en indrukwekkend liedje, niet in de laatste plaats vanwege het onderwerp. De man van wie zij kort voor The Voice scheidde, krijgt een eerste kind met zijn nieuwe geliefde. Op Little One verwelkomt de popzangeres het nieuwe leven, na aanvankelijke schrik. Of was het iets anders? „Nou, nadat ik het hoorde ben ik er in ieder geval een liedje over gaan schrijven. Het was meer dat ik in het verleden dacht: wat voor impact zal zo’n bericht op me hebben? Toen het gebeurde had het inderdaad impact, maar op een mooiere manier dan ik had gedacht. Dingen veranderen nu eenmaal met de jaren. Ik vroeg me wel af hoe je zo’n kindje nou moet noemen, volgens mij is er geen naam voor. Niet iets met ‘stief’, niet iets met tante. Het wordt heel erg familie van mijn kinderen, maar helemaal niet van mij. Dat vind ik gek, want de toekomstige baby kan wel op mijn kinderen lijken. De komst van de baby vind ik nu oprecht mooi. Het is een nieuw leven, dus hoe zou dat nou vervelend kunnen zijn?”

Foto: Satellite June

Geluidje van buiten

Opmerkelijk aan de single is, dat het gaat om de allereerste take. „In Amsterdam namen we een demootje op, gewoon bij mijn producer en toetsenist thuis. Als je goed luistert hoor je ergens een geluid van buiten, een geluid dat we niet goed konden wegpoetsen. Mijn vriend ontdekte het in elk geval.” Spontaan ontstaat er een prijsvraagidee voor de Metro-lezers en die is er nu ook (zie onderdaan). Van Nieuwland vervolgt: „Qua zang vond ik de demo het mooist. Niet helemaal perfect, maar met het meeste karakter. En met dat geluidje dus, haha.”

Sinds haar laatste plaat Human Alien brengt Van Nieuwland haar muziek in eigen beheer uit, zo ook de nieuwe single. „Ik wilde het graag een keer helemaal zelf met een eigen labeltje doen. In een rustig tempo, met mensen die ik leuk en aardig vind.” Het ging relaxt met de opnames in een studio in een kerk in het Noord-Hollandse Wijdenes. „Ik hoefde niet steeds te denken ‘nu moet ik dit en nu moet ik dat’. Maar ik zou oneerlijk zijn als ik nu zeg dat ik een grote platenmaatschappij met een zak geld en een goed plan zou weigeren. Natuurlijk zou ik ja zeggen, maar het is in de huidige muziekindustrie niet voor iedereen weggelegd.”

Foto: Satellite June

Human Alien brengt haar vanaf april met band tot de clubtournee Human Alien and More, die haar van Amsterdam tot Uden brengt. And More was Van Nieuwslands met platina bekroonde debuutalbum. „Je zult dus nummers horen van mijn laatste album, maar ook van de andere drie. Mijn muziek leent zich goed voor theater, maar zeker ook voor de clubs. Misschien wel meer dan mensen zouden denken. Niet dat je één groot dansfestijn hoeft te verwachten, maar veel mensen vinden het leuk om niet alleen maar stil te zitten. Het is wat losser.”

Kijken door een vizier

Wie is die human alien eigenlijk? Een mens dat zich afvraagt wat er toch allemaal gebeurt en echt is in die gekke wereld? Van Nieuwland: „Op de albumhoes draag ik een helm, met een vizier. Het laat zien dat je de wereld altijd vanuit je eigen perceptie bekijkt. De plaat gaat over vragen als ‘wat is realiteit’ en ‘wat is identiteit’? Iedereen staat tegenwoordig ergens voor en ik vraag me dan af waarom dat zo sterk beschermd moet worden. Je hoeft toch geen helm op te houden en je afzijdig te houden van andere mensen? Je hoeft toch niet ergens in te blijven hangen? Je de hele tijd onderscheiden hoeft niet, dingen even los kunnen laten is ook fijn. Snap je het nog?”

Sandra als ‘human alien’. | Foto: IAMKAT

Van Nieuwland vindt veel dingen boeiend. Wat grote gebeurtenissen met mensen doen bijvoorbeeld, zoals toen ze zelf in tijdelijk 2012 wereldberoemd in Nederland werd. „Maar ook bij een scheiding, het verliezen van een baan of een dierbare. Altijd wordt de boel even op z’n kop gezet, er is altijd een tijdelijke identiteit-shift. Dingen veranderen om je heen en je wordt wakker geschud. Het zijn momenten waarop je jezelf afvraagt wie je eigenlijk bent en wat echt is. Alles verandert, maar wie jij echt bent is datgene dat juist niet verandert. Dat vind ik boeiend en daar gaan de liedjes op Human Alien over.”

De gelukkige zangeres zegt dat ze hoopt dat ze het goed heeft uitgelegd. Het vizier van de helm kan af voor haar volgende klus. Als moeder heeft ze voor haar jongste zoon op de basisschool een adviesgesprek over de middelbare school. Dat moet ook gebeuren, maar vrijdag is ze weer zangeres.

Foto: Satellite June

Raad het geluid

Wie vanaf vrijdag de single Litte One beluistert, kan zoals gemeld een geluid ‘van buiten’ ontdekken dat eigenlijk niet op de song thuishoort. Wie het raadt komt in aanmerking voor een gesigneerd album Human Alien (vinyl én cd) en krijgt twee concertkaartjes voor een Sandra van Nieuwlandconcert naar keuze.

Mail het geluid dat je hoort en het tijdstip in het nummer naar entertainment@metronieuws.nl.

Tournee-info: Sandravannieuwland.com.