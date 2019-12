‘Zonder vrijwilligers geen Songfestival’

Het gemopper rond Songfestivalvrijwilligers is achter de rug. Vanaf nu is de werving.

Het zoeken naar 650 vrijwilligers voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam is maandag begonnen. Tussen 1 en 17 mei (de finale in Ahoy is op zaterdag 16 mei) zijn deze vrijwilligers de gastvrouwen en -heren van de stad en van Rotterdam Ahoy.

Op het moment dat het zoeken naar vrijwilligers bekendgemaakt werd, was het online gemopper niet van de lucht. Mensen – die op dat moment blijkbaar zelf geen vrijwilligerswerk aan het verrichten waren – waren verbolgen over het feit dat belangstellenden ruim twee weken beschikbaar moeten zijn en dat er geen onkosten- en reiskosten worden betaald. Nu de online storm is gaan liggen, blijkt het eerste punt niet waar. Vrijwilligers wordt gevraagd zich in te schrijven voor vijf dagdelen (shifts). De organisatie heeft zich het reiskostenverhaal ter harte genomen. „Wij doen ons uiterste best om vervoer met het OV voor onze vrijwilligers mogelijk te maken”, kon Yvonne Tamminga in Ahoy maandag melden.

Kleding collectorsitem

Tamminga is directeur van EventMakers, het landelijk platform voor vrijwilligers. Haar organisatie regelt de 650 hosts die worden ingezet op station Rotterdam-Centraal, in de stad zelf en in en rond Ahoy. Via de website van EventMakers kunnen geïnteresseerden een profiel aanmaken en aangeven wat voor functie zij zien zitten. Tamminga: „Ik beloof hen een uniek kijkje achter de Songfestivalschermen en een stukje ervaring dat zomaar een stap richting een baan kan zijn. Verder krijg je trainingen en een inspiratiesessie in Ahoy, voor de positieve energie. Eten en drinken wordt verzorgd en je krijgt unieke Songfestivalkleding waarmee je ongetwijfeld eigenaar bent van een collectorsitem.”

Richard Groenendijk maakt zijn vrijwilligersprofiel aan. /Robin Utrecht | ANP

Songfestivalfan en cabaretier Richard Groenendijk maakte maandag als aftrap het eerste vrijwilligersprofiel aan. Dat was niet voor de gein, want sinds hij kind is kijkt Groenendijk al naar het festijn. „Ik ben trots op Duncan en trots op Rotterdam. Als het moest, zou ik hier ook patat voor de deelnemers komen bakken. Mijn rol zal echter wat zichtbaarder zijn, zoals wat presentatieklussen in de stad.” Zijn man Marko wordt ook vrijwilliger. Groenendijk: „Hij is gevlucht uit Bosnië, een land waar werkelijk iederéén naar het Songfestival kijkt. Als het begint breekt bij ons thuis totale paniek uit, haha.” Marko over zijn rol: „Ik ga deelnemers uit landen van het voormalige Joegoslavië als vrijwilliger begeleiden. Ik spreek hun taal.”

Vrijwilligers keren terug

Geen enkel groot evenement kan meer zonder vrijwilligers. Ter vergelijking: de KNVB zoekt er voor EURO 2020 tweeduizend. Voor de start van de Ronde van Spanje, de Vuelta, zijn in Utrecht en Brabant deze zomer duizend mensen nodig. „Zonder enthousiaste mensen lukt het gewoon niet. Zonder vrijwilligers geen Songfestival”, zegt Said Kasmi, die tegenwoordig wordt aangekondigd als Rotterdamse wethouder van Onderwijs, Cultuur, Toerisme en het Songfestival. Ook Kasmi zag het gemopper, maar pareert: „Voor de start van de Tour de France had Rotterdam ook veel vrijwilligers nodig. Veel van hen keerden later bij andere evenementen terug. Ook bij het Songfestival gaan zij een mooi avontuur tegemoet.”

Vrnl: Richard Groenendijk, wethouder Said Kasmi en Groenendijks geliefde Marko. /Robin Utrecht | ANP

Nelly uit Papendrecht is zo’n ‘terugkeerder’. „Mijn hart ligt nog in Rotterdam, dus ik help graag mee. Ik was er bij de Tour de France bij, het WK shorttrack en hopelijk ook bij het Songfestival. Het lijkt me alleen niet leuk om bijvoorbeeld mensen te verwijzen op het station. Ik hoop op een plek als gastvrouw in Ahoy zelf, dan krijg ik er tenminste iets van mee.” Ook Peter uit Delft meldt zich aan. „Bij het EK voetbal in 2000 was ik voor het eerst vrijwilliger. Ik hielp mee in de supportersvillage bij de Erasmusbrug. Ik leerde nieuwe mensen kennen en veel van hen ontmoet ik nog steeds. We kijken geen voetbal. Nee, we kijken jaarlijks samen naar het Songfestival. Dus in mei moeten we er absoluut bij zijn.”

Zo wordt het Songfestivaldecor. /NPO/AVROTROS/NOS

Decorontwerp gepresenteerd

Naast de opening van het vrijwilligersplatform werd maandag ook het decorontwerp van Eurovisie Songfestival gepresenteerd. Ontwerper Florian Wieder meldde dat het decor is geïnspireerd door het thema Open Up en het typisch Nederlandse vlakke landschap. Ook werd bekendgemaakt dat de zogeheten Green Room, waarin de artiesten na hun optreden plaatsnemen, in de zaal terugkeert. De organisatie, onder leiding van Sietse Bakker, denkt dat het publiek zich zo nog meer verbonden voelt met de artiesten uit de 41 deelnemende landen.